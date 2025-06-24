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Новости Республики

Налоговая служба Севастополя: уведомление о контролируемой иностранной компании можно откорректировать

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 14:32 24.06.2025

Организации и физические лица, являющиеся резидентами РФ, обязаны ежегодно представлять уведомления об участии в иностранных организациях (учреждении иностранных структур без образования юридического лица). Юридические лица направляют уведомления в налоговый орган по месту своей регистрации, физические лица могут представить уведомления по месту своего учета.

Несмотря на то, что срок предоставления уведомлений истек, актуальным остается вопрос, в каких случаях предоставляется уточнение к предоставленной отчетности.

Уточненное уведомление об участии в иностранных организациях необходимо подавать:

  • если в представленном уведомлении не полностью отражены сведения, а также допущены неточности и ошибки в его заполнении;
  • произошли изменения сведений об иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица), в отношении которой ранее было подано уведомление;
  • сведения об иностранной организации изменились в связи с ее редомициляцией (т.е. перехода из одной иностранной юрисдикции в другую).
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Форма, формат и порядок представления уведомления о КИК в электронной форме, утверждены Приказом ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@.

При заполнении уточненного уведомления необходимо учесть следующие рекомендации. На титульном листе в поле «Основание подачи уведомления (код)» указывается код 6. Наряду с заполнением Листа А «Сведения об иностранной организации» или Листа В «Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица», заполнению подлежат те листы уведомления, в которых уточняются соответствующие сведения.

Более подробно о критериях признания контролирующими лицами, порядке представления уведомления о КИК и подтверждающих документах можно узнать в разделе «Контролирующие лица и контролируемые иностранные компании».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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