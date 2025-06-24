Налоговая служба Севастополя: уведомление о контролируемой иностранной компании можно откорректировать

Организации и физические лица, являющиеся резидентами РФ, обязаны ежегодно представлять уведомления об участии в иностранных организациях (учреждении иностранных структур без образования юридического лица). Юридические лица направляют уведомления в налоговый орган по месту своей регистрации, физические лица могут представить уведомления по месту своего учета.

Несмотря на то, что срок предоставления уведомлений истек, актуальным остается вопрос, в каких случаях предоставляется уточнение к предоставленной отчетности.

Уточненное уведомление об участии в иностранных организациях необходимо подавать:

если в представленном уведомлении не полностью отражены сведения, а также допущены неточности и ошибки в его заполнении;

произошли изменения сведений об иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица), в отношении которой ранее было подано уведомление;

сведения об иностранной организации изменились в связи с ее редомициляцией (т.е. перехода из одной иностранной юрисдикции в другую).

Форма, формат и порядок представления уведомления о КИК в электронной форме, утверждены Приказом ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@ .

При заполнении уточненного уведомления необходимо учесть следующие рекомендации. На титульном листе в поле «Основание подачи уведомления (код)» указывается код 6. Наряду с заполнением Листа А «Сведения об иностранной организации» или Листа В «Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица», заполнению подлежат те листы уведомления, в которых уточняются соответствующие сведения.

Более подробно о критериях признания контролирующими лицами, порядке представления уведомления о КИК и подтверждающих документах можно узнать в разделе «Контролирующие лица и контролируемые иностранные компании» .

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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