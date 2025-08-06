Налоговая служба Севастополя: в 2025 году вступает в силу внесудебный порядок взыскания налогов с физлиц

С 1 ноября 2025 года вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 287-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
Законодательные новации вводят новый внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Закон принят с целью снижения нагрузки на суды, минимизацию издержек и упрощение процедуры взыскания налогов. Как следует из информации Судебного департамента при Верховном суде РФ, ежегодно выносится до 6 млн судебных приказов по делам о взыскании обязательных платежей. Только 5% из них отменяются, а значит, большинство требований бесспорны.
При введении нового порядка взыскания долгов по налогам граждане сохранят гарантии судебной защиты и получат ряд преимуществ:
- Экономия на судебных издержках: госпошлине, пени и исполнительском сборе, которые раньше взыскивались при выдаче судебных приказов.
- При возражении против предъявленных сумм налога взыскание будет осуществляться только в судебном порядке.
- В случае возражения суммы, с которой налогоплательщик не согласен, исключаются из его единого налогового счета и до окончательного решения суда не могут быть взысканы.
- Подать возражение можно будет любым удобным способом: в электронном виде через личный кабинет налогоплательщикаили «Госуслуги», по почте или непосредственно в налоговый орган.
Механизм будет применяться исключительно к бесспорным задолженностям:
- По исчисленным самостоятельно (например, по налоговой декларации на доходы физических лиц 3-НДФЛ или налогу на профессиональный доход для самозанятых);
- По начисленным налоговым органом (по уведомлениям в части имущественных налогов и решениям налоговых проверок).
Алгоритм процедуры осуществляется следующим образом:
- Налоговая служба направляет налогоплательщику, допустившему налоговый долг, уведомление с требованием об уплате задолженности.
- Если гражданин не подаёт возражений и не погашает свои обязательства перед бюджетом, выносится решение о взыскании долга в одностороннем порядке.
- Деньги списываются с банковских счетов налогоплательщика.
- Если средств недостаточно, в процесс включается служба судебных приставов, которая вправе взыскивать долг за счёт имущества должника.
Уведомление о долге налогоплательщик получает одним из способов: через личный кабинет на сайте ФНС, через портал «Госуслуги» либо по почте заказным письмом.
Для своевременной подачи возражения гражданину нужно отслеживать все поступающие сообщения, документы и уведомления из налоговых органов и внимательно относиться к изложенной информации. Закон предусматривает, что в случае несогласия с суммой задолженности гражданин вправе подать возражение в течение 30 дней через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, через сервис «Обратиться в ФНС России», портал госуслуг, по почте или лично.
Важно, что на срок рассмотрения возражения спорная сумма взысканию не подлежит. В случае, если спор не урегулирован, взыскание будет осуществляться в судебном порядке.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
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