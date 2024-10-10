Налоговая служба Севастополя: севастопольцам напомнили об аспектах уплаты имущественных налогов

9 октября 2024 года в Управлении Федеральной налоговой службы по городу Севастополю состоялся «День открытых дверей».

Специалисты налоговой службы отвечали на вопросы посетителей, выдавали дубликаты налоговых уведомлений, помогали подключиться к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и оказывали информационную помощь по вопросам уплаты имущественных налогов.

Начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС России по г. Севастополю Анна Минкина сообщила, что в 2024 году сформировано порядка 160 тысяч уведомлений, из них 80% направлены физическим лицам в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С прошлого года реализована возможность получать уведомления через личный кабинет на сайте Госуслуг, при наличии подтвержденной учетной записи и направить свое согласия на получение, подписанное с помощью мобильного приложения Госключ. Данной возможностью в этом году воспользовалось более 17 тысяч горожан.

За 2023 год Управлением исчислено 603 миллиона рублей имущественных налогов физических лиц, что превышает уровень прошлого года на 85 миллионов. Основной прирост обеспечен по налогу на имущество физических лиц за счет увеличения количества объектов, вовлеченных в оборот и расширения Перечня объектов коммерческой недвижимости, а также в результате применения коэффициентов в рамках действия переходного 12-летнего периода.

Отвечая на самые популярные вопросы, Анна Минкина разъяснила, что традиционно рассылка уведомлений осуществляется из Волгограда, где находится один из центров массовой печати документов, а в реквизитах для оплаты указано казначейство города Тулы. В некоторых случаях уведомления гражданам не направляются. Например, при наличии льготы, которая полностью освобождает владельца от уплаты налога, а также в случае, если общая сумма начислений составляет менее 300 рублей.

С учетом переноса выходных дней, срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2023 год, истекает 2 декабря 2024 года. Гражданам доступны различные варианты уплаты налогов, например, через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», на сайте ФНС в разделе «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете на сайте Госуслуг, а также через QR-код, указанный на уведомлении. Оплату можно осуществить через банковские учреждения, указав реквизиты платежа или УИН, размещенный в уведомлении. Кроме того, есть возможность заплатить налог за иное лицо. Важно правильно заполнить платежное поручение: в реквизите «ИНН» необходимо указать данные лица, за которое уплачивается налог.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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