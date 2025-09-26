Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Налоги в Крыму | Налоговая служба Севастополя: в период кампании по уплате имущественных налогов увеличено время приема
Новости Республики

Налоговая служба Севастополя: в период кампании по уплате имущественных налогов увеличено время приема

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 16:38 26.09.2025

Для удобства налогоплательщиков в обособленных подразделениях УФНС России по г. Севастополю с 03.10.2025 по 03.12.2025 прием по вопросам исполнения налоговых уведомлений по вторникам и четвергам продлевается до 20:00.

График работы:

  • понедельник, среда с 9:00 до 18:00
  • вторник, четверг с 9:00 до 20:00
  • пятница с 9:00 до 16:45

Напомним, что альтернативный и более удобный способ получения услуг ФНС реализован посредством электронных сервисов, включая личный кабинет налогоплательщика.

Дистанционный способ взаимодействия с налоговой службой поможет получить полную информацию о налогообложении своих объектов и уплатить налоги быстро и комфортно.

Узнайте больше:  Важно: ИП необходимо учитывать обязательства по имущественным налогам физических лиц

Отметим, что актуальная и полезная информация об аспектах уплаты имущественных налогов размещена на промостранице «Налоговое уведомление 2025 года».

Напоминаем, что задать вопрос по имущественным налогам и исполнению налоговых уведомлений можно по бесплатному многоканальному телефону ФНС России: 8-800-222-22-22.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x