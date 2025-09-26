Налоговая служба Севастополя: в период кампании по уплате имущественных налогов увеличено время приема

Для удобства налогоплательщиков в обособленных подразделениях УФНС России по г. Севастополю с 03.10.2025 по 03.12.2025 прием по вопросам исполнения налоговых уведомлений по вторникам и четвергам продлевается до 20:00.

График работы:

понедельник, среда с 9:00 до 18:00

вторник, четверг с 9:00 до 20:00

пятница с 9:00 до 16:45

Напомним, что альтернативный и более удобный способ получения услуг ФНС реализован посредством электронных сервисов, включая личный кабинет налогоплательщика.

Дистанционный способ взаимодействия с налоговой службой поможет получить полную информацию о налогообложении своих объектов и уплатить налоги быстро и комфортно.

Отметим, что актуальная и полезная информация об аспектах уплаты имущественных налогов размещена на промостранице «Налоговое уведомление 2025 года».

Напоминаем, что задать вопрос по имущественным налогам и исполнению налоговых уведомлений можно по бесплатному многоканальному телефону ФНС России: 8-800-222-22-22.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

