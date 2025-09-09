Налоговая служба Севастополя: выдача кассового чека является обязательной даже в случае отсутствия интернета

Выдача кассового чека при расчетах с потребителями — не право, а обязанность, закрепленная пунктом 2 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ . Перебои со связью и отсутствие интернета не могут быть оправданием в случае невыдачи чека.

В случае применения ККТ в автономном режиме продавец обязан выдать покупателю бумажный кассовый чек, даже если покупатель заявил, что он ему не нужен. Также продавец вправе с согласия покупателя направить электронный кассовый чек через сервис ФНС России «Мои чеки онлайн» , откуда его можно скачать. Бумажный чек даже при отсутствии интернета можно напечатать без задержек, а информация о такой покупке сохранится. Если произошел временный сбой в работе интернета, пробитые на кассе чеки будут сохраняться в фискальном накопителе определенное время, а после восстановления связи будут переданы оператору фискальных данных. Для клиента получение чека — это гарантия, что его покупка зафиксирована, а для предпринимателя — доказательство легальной деятельности, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Основным принципом контрольных мероприятий в сфере применения контрольно-кассовой техники является риск-ориентированный подход, направленный на максимальное сокращение избыточных проверок, отказ от проверок добросовестных субъектов и усиления контроля в отношении лиц, чья деятельность свидетельствует о нарушениях.

Это означает, что проверки проводятся в первую очередь в отношении организаций и ИП, у которых выявлены признаки неприменения или неполного применения ККТ, свидетельствующие о наличии налоговых рисков. Нарушение порядка выдачи и направления кассового чека влечет административную ответственность. За невыдачу покупателю кассового чека либо ненаправление этих документов в электронной форме по требованию клиента предусмотрены предупреждение или штраф: для должностных лиц ИП — в размере 2 000 рублей, для организаций — в размере 10 000 рублей.

