Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Налоги в Крыму | Налоговая служба Севастополя: выдача кассового чека является обязательной даже в случае отсутствия интернета
Новости Республики

Налоговая служба Севастополя: выдача кассового чека является обязательной даже в случае отсутствия интернета

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 14:58 09.09.2025

Выдача кассового чека при расчетах с потребителями — не право, а обязанность, закрепленная пунктом 2 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ. Перебои со связью и отсутствие интернета не могут быть оправданием в случае невыдачи чека.

В случае применения ККТ в автономном режиме продавец обязан выдать покупателю бумажный кассовый чек, даже если покупатель заявил, что он ему не нужен. Также продавец вправе с согласия покупателя направить электронный кассовый чек через сервис ФНС России «Мои чеки онлайн», откуда его можно скачать. Бумажный чек даже при отсутствии интернета можно напечатать без задержек, а информация о такой покупке сохранится. Если произошел временный сбой в работе интернета, пробитые на кассе чеки будут сохраняться в фискальном накопителе определенное время, а после восстановления связи будут переданы оператору фискальных данных. Для клиента получение чека — это гарантия, что его покупка зафиксирована, а для предпринимателя — доказательство легальной деятельности, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе. 

Основным принципом контрольных мероприятий в сфере применения контрольно-кассовой техники является риск-ориентированный подход, направленный на максимальное сокращение избыточных проверок, отказ от проверок добросовестных субъектов  и усиления контроля в отношении лиц, чья деятельность свидетельствует о нарушениях.

Узнайте больше:  Налоговая служба: ИП вправе не платить фиксированные страховые взносы во время нахождения на военной службе

Это означает, что проверки проводятся в первую очередь в отношении организаций и ИП, у которых выявлены признаки неприменения или неполного применения ККТ, свидетельствующие о наличии налоговых рисков. Нарушение порядка выдачи и направления кассового чека влечет административную ответственность. За невыдачу покупателю кассового чека либо ненаправление этих документов в электронной форме по требованию клиента предусмотрены предупреждение или штраф: для должностных лиц ИП — в размере 2 000 рублей, для организаций — в размере 10 000 рублей.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x