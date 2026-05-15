Налоговая служба Севастополя: выписку о применяемом режиме налогообложения можно получить онлайн

Возможность получения выписки о применяемых специальных налоговых режимов в электронном виде реализована в линейке личных кабинетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чаще всего такая информация требуется предпринимателям при заключении сделок на выполнение работ или оказание услуг.

Получение услуги предполагает авторизацию в личном кабинете индивидуального предпринимателя или юридического лица с помощью квалифицированной электронной подписи субъекта хозяйствования.

Для направления запроса на предоставление выписки необходимо в разделе «Профиль» перейти в блок «Мои системы налогообложения», затем опцию «Выписка по спец. режимам» и выбрать позицию «Запросить выписку».

В сформированном документе, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа, отражаются наименование режима налогообложения, статус, дата начала и окончания применения. Сервис позволяет распечатать выписку либо направить по электронному адресу.

Важно учитывать, что запросить выписку можно не чаще, чем один раз в сутки. Формирование выписки возможно только по состоянию на день, предшествующий отправке запроса.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

