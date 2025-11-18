Налоговая служба Севастополя: задать вопросы по налогам можно на личном приеме — 26 ноября

26 ноября 2025 года в приемной Президента Российской Федерации в г. Севастополе (пл. Нахимова, д.1) временно исполняющая обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю Екатерина Земченко будет проводить прием граждан по вопросам, решение которых входит в компетенцию налоговой службы.

Мероприятие проводится во исполнение распоряжения полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В.В. Устинова от 14.04.2025 № А52-18Р. Напомним, что личный прием заявителей осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность! — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Предварительная запись осуществляется по телефону: +7 (8692)77-01-00 (доб. 1100).

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

