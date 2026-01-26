Налоговая служба Севастополя: жалобы налогоплательщиков могут быть рассмотрены в упрощенном порядке

Упрощенный порядок подачи жалобы, так называемая «легкая жалоба», дает возможность налогоплательщику урегулировать налоговый спор максимально быстро и с минимальными процедурными издержками. Такой порядок позволяет налогоплательщику воспользоваться дополнительной инстанцией досудебной защиты, предоставляя возможность налоговому органу самостоятельно устранить допущенное им нарушение.

Данный механизм заработал в 2025 году, а его особенности закреплены в статье 140.1 Налогового кодекса РФ.

Напомним, что срок рассмотрения жалобы в общеустановленном порядке вышестоящим налоговым органом составляет 15 рабочих дней с возможностью продления срока еще на 15 рабочих дней. Срок рассмотрения жалобы в упрощенном порядке сокращен до 7 рабочих дней.

«Легкая жалоба» подается только в электронной форме: физические лица и индивидуальные предприниматели предоставляют жалобу — через личные кабинеты, а юридические лица — по телекоммуникационным каналам связи. При подаче налогоплательщику необходимо указать на необходимость рассмотрения жалобы именно в порядке, установленном статьей 140.1 НК РФ. В этом случае жалоба направляется в налоговый орган, чьи акты, действия (бездействие) обжалуются. В упрощенном порядке можно обжаловать действия, бездействие или ненормативные акты налоговых органов.

Рассмотрение жалоб в упрощенном порядке возможно по следующим тематикам:

01 — требование налогового органа о представлении документов (информации);

02 — требование налогового органа о представлении пояснений;

03 — вызов лица на допрос в качестве свидетеля;

04 — отказ налогового органа в принятии налоговой декларации (расчета);

05 — приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей;

06 — сообщение об отказе в исполнении заявления о распоряжении путем зачета (возврата) сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента;

07 — бездействие налогового органа по зачету (возврату) денежных средств;

08 — требование налогового органа об уплате задолженности;

09 — решение налогового органа о взыскании задолженности;

10 — отказ налогового органа в предоставлении отсрочки или рассрочки;

11 — сальдо единого налогового счета в связи с неучетом (неверным учетом) при формировании совокупной обязанности налогоплательщика (налогового агента) налоговой декларации (расчета) (уточненной налоговой декларации (расчета));

12 — сальдо единого налогового счета в связи с неучетом (неверным учетом) судебного акта при формировании совокупной обязанности налогоплательщика (налогового агента);

13 — сальдо единого налогового счета в связи с неучетом (неверным учетом) денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа;

14 — иные акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц;

Выбор тематики осуществляется лицом, подающим жалобу. Следует отметить, что данный порядок не применяется к решениям по результатам выездных и камеральных налоговых проверок, а также решениям о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, принятым в порядке, установленном статьями 101 и 101.4 НК РФ. Такие решения обжалуются исключительно в общем порядке.

