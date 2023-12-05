Налоговая служба: срок уплаты имущественных налогов истёк. Крымчан предупреждают: идут пени

Срок для своевременной оплаты физическими лицами имущественных налогов за прошлый год истек 1 декабря.

Начиная со 2 декабря, начисленные и неуплаченные суммы налогов за земельные участки, транспортные средства и недвижимость стали задолженностью, за каждый день неуплаты которой начисляется пеня. Неоплаченная налоговая задолженность взыскивается мерами принудительного взыскания вплоть до ареста имущества и может оказаться причиной ограничения выезда за границу.

Важно отметить, что отсутствие уведомления об уплате налога не освобождает налогоплательщика от обязанности уплаты налогов. При неполучении налогового уведомления налогоплательщику необходимо обратиться в любой налоговый орган или отделение МФЦ.

Информацию о наличии задолженности по имущественным налогам можно получить на официальном сайте ФНС России (сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»), на портале «Госуслуг» либо обратившись в налоговый орган.

Для информирования налогоплательщиков по вопросам уплаты имущественных налогов в Межрайонной ИФНС России №8 по Республике Крым продолжают работать телефоны «горячей линии» +7 (3654) 22-26-95, +7 (3654) 22-26-64.