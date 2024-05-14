Налоговая служба: уведомления по имущественным налогам предоставляются даже при наличии переплаты

Севастопольские организации, имеющие на балансе недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства в соответствии с действующим законодательством, обязаны ежеквартально представлять в налоговый орган по месту постановки на учет уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Форма, порядок заполнения и формат представления уведомления утверждены приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ .

Юридическое лицо предоставляет уведомление даже в том случае, если на едином налоговом счете у организации имеется положительное сальдо. Ведь непредставление уведомлений может привести к тому, что при наступлении установленного срока уплаты авансовых платежей по имущественным налогам, поступившие суммы не будут распределены по реквизитам КБК и ОКТМО определенного налога в бюджеты субъектов РФ по месту нахождения этих объектов, а останутся на ЕНС.

Уведомления предоставляются за каждый отчётный период отдельно с указанием суммы авансового платежа, подлежащего уплате за этот конкретный отчётный период.

Уточним, что уведомления предоставляются в следующие сроки: за 2 квартал 2024 года – не позднее 25 июля; за 3 квартал 2024 года – не позднее 25 октября; за 4 квартал 2024 года – не позднее 25 февраля 2025 года.

Что же касается сроков уплаты, то в 2024 году установлены следующие сроки авансовых платежей: за 2 квартал 2024 года – не позднее 29 июля, за 3 квартал – не позднее 28 октября, и уплата налога за 2024 год – не позднее 28 февраля 2025 года.

Подробная информация об аспектах предоставления уведомлений размещена в специальном разделе «Все о ЕНС» на официальном сайте ФНС России.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе