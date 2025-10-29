Налоговая служба: в платежных поручениях на перечисление налогов изменился один из реквизитов

С 27 октября 2025 года изменилось наименование подразделения Банка России, осуществляющего функции расчетного и кассового обслуживания при переводе налогоплательщиком денежных средств.
В поле «Наименование банка получателя средств» необходимо указывать «ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Тульской области, г. Тула». Все остальные реквизиты — БИК, счёт, ИНН, КПП — прежние.
Напомним, что при перечислении налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых налоговыми органами, в бюджетную систему РФ необходимо указывать следующие реквизиты:
- Получатель: Казначейство России (ФНС России);
- ИНН получателя: 7727406020;
- КПП получателя: 770801001;
- Наименование банка получателя средств: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула;
- БИК банка получателя средств: 017003983;
- Номер счета банка получателя средств: 40102810445370000059;
- Номер казначейского счета: 03100643000000018500.
Уточним, что самый надёжный источник проверки реквизитов раздел сайта ФНС России «Единый налоговый счёт«.
Образец платёжного поручения:
Скачать пример заполненного платежного поручения при уплате единым платежом;
Скачать пример заполненного платежного поручения при уплате на конкретный КБК.
