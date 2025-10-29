Прямо сейчас:
Налоговая служба: в платежных поручениях на перечисление налогов изменился один из реквизитов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:38 29.10.2025

С 27 октября 2025 года изменилось наименование подразделения Банка России, осуществляющего функции расчетного и кассового обслуживания при переводе налогоплательщиком денежных средств.

В поле «Наименование банка получателя средств» необходимо указывать «ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Тульской области, г. Тула». Все остальные реквизиты — БИК, счёт, ИНН, КПП — прежние.

Напомним, что при перечислении налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых налоговыми органами, в бюджетную систему РФ необходимо указывать следующие реквизиты:

  • Получатель: Казначейство России (ФНС России);
  • ИНН получателя: 7727406020;
  • КПП получателя: 770801001;
  • Наименование банка получателя средств: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула;
  • БИК банка получателя средств: 017003983;
  • Номер счета банка получателя средств: 40102810445370000059;
  • Номер казначейского счета: 03100643000000018500.

Уточним, что самый надёжный источник проверки реквизитов раздел сайта ФНС России  «Единый налоговый счёт«.

Образец платёжного поручения:

Скачать пример заполненного платежного поручения при уплате единым платежом;

Скачать пример заполненного платежного поручения при уплате на конкретный КБК.

