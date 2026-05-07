Налоговая служба: в Севастополе личным кабинетом физлиц пользуется почти половина жителей

Сервис сайта Федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» остается самым востребованным и популярным способом взаимодействия со службой. В Севастополе более 185 тысяч граждан являются пользователями личного кабинета, что составляет порядка 43% от общего числа граждан, состоящих на учете в региональном налоговом ведомстве.
Налогоплательщики оценили сервис, который превратился в многофункциональный инструмент, позволяющий решать практически любые вопросы с налоговой службой онлайн в любое удобное время. Личный кабинет налогоплательщика служит инструментом контроля и обратной связи — в ресурсе содержатся самые достоверные данные о наличии или отсутствии налоговой задолженности.
Воспользоваться функционалом можно двумя способами:
- через веб-версию на сайте ФНС России (с любого устройства);
- через официальное мобильное приложение «Налоги ФЛ».
Через личный кабинет физические лица могут:
- узнавать информацию о начислениях и уплачивать налоговые обязательства;
- направлять сведения об имеющихся льготах по уплате налогов;
- контролировать сведения об имуществе и транспорте на праве собственности;
- получать информацию о доходах за отчетный год, которые предоставляет налоговый агент;
- заполнять и отправлять декларацию по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн, наблюдать за ходом проверки;
- получать информацию об открытых банковских счетах;
- сформировать запрос на получение выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), которая содержит ИНН
Следует отметить, что самой востребованной функцией личного кабинета является предоставление декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Уточним, что в Севастополе доля деклараций, предоставленных через сервис, составляет более 98%.
ФНС России продолжает совершенствовать сервис, добавляя новые функции и упрощая существующие процедуры.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
С тегами: налоги в Крыму
С тегами: налоги в Крыму