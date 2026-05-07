Налоговая служба: в Севастополе личным кабинетом физлиц пользуется почти половина жителей

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 12:48 07.05.2026

Сервис сайта Федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» остается самым востребованным и популярным способом взаимодействия со службой. В Севастополе более 185 тысяч граждан являются пользователями личного кабинета, что составляет порядка 43% от общего числа граждан, состоящих на учете в региональном налоговом ведомстве.

Налогоплательщики оценили сервис, который превратился в многофункциональный инструмент, позволяющий решать практически любые вопросы с налоговой службой онлайн в любое удобное время. Личный кабинет налогоплательщика служит инструментом контроля и обратной связи — в ресурсе содержатся самые достоверные данные о наличии или отсутствии налоговой задолженности.

Воспользоваться функционалом можно двумя способами:

  • через веб-версию на сайте ФНС России (с любого устройства);
  • через официальное мобильное приложение «Налоги ФЛ».

Через личный кабинет физические лица могут:

  • узнавать информацию о начислениях и уплачивать налоговые обязательства;
  • направлять сведения об имеющихся льготах по уплате налогов;
  • контролировать сведения об имуществе и транспорте на праве собственности;
  • получать информацию о доходах за отчетный год, которые предоставляет налоговый агент;
  • заполнять и отправлять декларацию по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн, наблюдать за ходом проверки;
  • получать информацию об открытых банковских счетах;
  • сформировать запрос на получение выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), которая содержит ИНН
Следует отметить, что самой востребованной функцией личного кабинета является предоставление декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Уточним, что в Севастополе доля деклараций, предоставленных через сервис, составляет более 98%.

ФНС России продолжает совершенствовать сервис, добавляя новые функции и упрощая существующие процедуры.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.