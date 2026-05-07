Налоговая служба: в Севастополе личным кабинетом физлиц пользуется почти половина жителей

Сервис сайта Федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» остается самым востребованным и популярным способом взаимодействия со службой. В Севастополе более 185 тысяч граждан являются пользователями личного кабинета, что составляет порядка 43% от общего числа граждан, состоящих на учете в региональном налоговом ведомстве.

Налогоплательщики оценили сервис, который превратился в многофункциональный инструмент, позволяющий решать практически любые вопросы с налоговой службой онлайн в любое удобное время. Личный кабинет налогоплательщик а служит инструментом контроля и обратной связи — в ресурсе содержатся самые достоверные данные о наличии или отсутствии налоговой задолженности.

Воспользоваться функционалом можно двумя способами:

через веб-версию на сайте ФНС России (с любого устройства);

через официальное мобильное приложение «Налоги ФЛ».

Через личный кабинет физические лица могут:

узнавать информацию о начислениях и уплачивать налоговые обязательства;

направлять сведения об имеющихся льготах по уплате налогов;

контролировать сведения об имуществе и транспорте на праве собственности;

получать информацию о доходах за отчетный год, которые предоставляет налоговый агент;

заполнять и отправлять декларацию по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн, наблюдать за ходом проверки;

получать информацию об открытых банковских счетах;

сформировать запрос на получение выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), которая содержит ИНН

Следует отметить, что самой востребованной функцией личного кабинета является предоставление декларации о доходах по форме 3-НДФЛ . Уточним, что в Севастополе доля деклараций, предоставленных через сервис, составляет более 98%.

ФНС России продолжает совершенствовать сервис, добавляя новые функции и упрощая существующие процедуры.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

