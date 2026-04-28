Налоговая служба: во время майских праздников усиливается контроль за применением контрольно-кассовой техники

Для подтверждения расчета продавец обязан выдать кассовый чек в бумажном или цифровом формате. Вопрос кассира к покупателю: «Нужен Вам кассовый чек или нет?» — является некорректным. Электронный чек выдается на бумаге, также он может быть отправлен на электронную почту или сообщением на телефон.

В настоящее время пользователь ККТ имеет возможность бесплатно предоставить покупателю кассовый чек в электронной форме с использованием, в том числе, «Личного кабинета покупателя» в мобильном приложении продавца либо с помощью различных мессенджеров.

Важно, если покупатель до момента проведения расчета не предоставит продавцу абонентский номер или адрес электронной почты, на который может быть направлен кассовый чек, продавец обязан выдать покупателю кассовый чек на бумаге. Такой порядок должен быть соблюден при молчании покупателя во время расчета или при отказе от кассового чека.

Проверить чек на подлинность можно с помощью мобильного приложения ФНС России «Проверка чеков» (отсканировав QR-код) или на официальном сайте ФНС России при помощи сервиса «Проверка чека ФНС России».

Напомним, кассовый чек — это документ, подтверждающий покупку и имеющий все обязательные реквизиты, установленные ст. 4.7 закона № 54-ФЗ. Он позволяет вернуть товар, обменять, получить гарантийное обслуживание, защитить свои права при возникновении споров.