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Налоговая служба: вычет за физкультурно-оздоровительные услуги получить стало проще
фото: pikist.com

Налоговая служба: вычет за физкультурно-оздоровительные услуги получить стало проще

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:04 11.07.2024

Начиная с расходов, произведенных с 1 января 2024 года, подтверждение права на социальный налоговый вычет по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги происходит в упрощенном порядке.

Изменения применяются к расходам налогоплательщиков, понесенным с 1 января 2024 года. Теперь вместо нескольких документов, подтверждающих право на вычет, применяется одна справка. Ее форма утверждена приказом ФНС России от 18.10.2023 № ЕД-7-11/756@.

Теперь организации, оказывающие услуги, самостоятельно передают в ФНС России информацию об оплате спортивно-оздоровительных услуг. На основании этих сведений, начиная с 2025 года в личном кабинете налогоплательщика автоматически будет сформировано предзаполненное заявление на получение вычета, которое налогоплательщик проверит и направит в налоговую службу.

Кроме того, увеличился лимит для вычета. Если ранее он составлял 120 000 рублей, то с 2024 года вырос до 150 000 рублей в год. Прежний лимит применяется к расходам, оплаченным до 2024 года.

Уточним, что воспользоваться правом на вычет на занятия спортом может гражданин, который является плательщиком НДФЛ. Если у физлица нет облагаемого дохода, то законодательных оснований для получения вычета не имеется. Поэтому на такой вычет не могут претендовать ИП и самозанятые (если у них нет дополнительного дохода, который облагается НДФЛ).

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Чтобы получить вычет организация, предоставляющая услуги, должна входить в  Перечень физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на 2024 год.

«Физкультурный» вычет считается не отдельно, а идет в общий зачет с вычетами на лечение, обучение и др. При этом каждый самостоятельно определяет в какой пропорции заявить вычеты в налоговой декларации. Получить налоговый вычет можно и за детей до 18 лет (до 24 лет, если дети обучаются очно), которые посещают физкультурно-спортивные организации (фитнес-центры, детские спортивные школы, секции по любому виду спорта) и т.д. Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, на которые распространяется вычет, определен   распоряжением Правительства РФ от 06.09.2021 № 2466-Р.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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