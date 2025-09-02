Налоговая служба: защититься от цифрового мошенничества и узнать о начисленных налогах поможет личный кабинет

С 12 сентября стартует массовая рассылка налоговых уведомлений севастопольцам — владельцам недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств с начислениями за 2024 год. Налог необходимо будет уплатить не позднее 1 декабря 2025 года.

Налоговое уведомление может быть доставлено:

через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России;

на сайте ФНС России; в личный кабинет портала Госуслуг, если пользователь подключил эту опцию;

если пользователь подключил эту опцию; почтовым отправлением по адресу регистрации.

Самый надежный способ узнать о начисленных налогах — личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России. Сформированное и размещенное в сервисе уведомление позволяет узнать о налогах вовремя, а также сократить время на их оплату. В ресурсе можно проверить данные об объектах налогообложения: квартирах, жилых домах, земельных участках, транспортных средствах, дачах, гаражах и другой недвижимости, и при необходимости внести уточнения.

Доступ к личному кабинету осуществляется одним из способов:

с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, которую можно получить лично в любом налоговом органе;

с помощью квалифицированной электронной подписи, которую физическое лицо может получить в удостоверяющем центре, аккредитованном в Министерстве цифрового развития России;

с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг .

Уведомление не приходит, если: нет оснований для начисления налогов (нет имущества, доходы от вкладов ниже не облагаемого налогом уровня); сумма налога меньше 300 рублей (в таких случаях уведомление поступает раз в три года); применены льготы, освобождающие от уплаты налогов.

В последнее время фиксируются случаи, когда гражданам звонят неизвестные, представляясь сотрудниками налоговой службы. Если налогоплательщику поступает подозрительный звонок с просьбой поделиться конфиденциальной информацией или кодом из СМС, а также «актуализировать данные», необходимо незамедлительно прервать диалог. Запомните, сотрудники налоговой службы не запрашивают персональные данные, не ведут запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды или подтверждение действий, не уточняют

данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты.

Также фишинговые письма могут поступить на электронную почту налогоплательщика, поэтому не стоит переходить по ссылкам, указанным в письмах. Вход в личный кабинет лучше осуществлять самостоятельно.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно быть внимательным, не спешить и всегда перепроверять источники, одним из которых является личный кабинет налогоплательщика .

