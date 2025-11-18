Налоговые органы РК легализовали теневых доходов на сотни миллионов рублей

Наиболее эффективно себя показала работа Межведомственных комиссий по вопросам труда и заработной платы в каждом районе Крыма – легализовано 413 млн рублей. В результате анализа банковских счетов физических лиц бюджет дополучил 128 млн рублей, ИП вывели из тени 117 млн рублей, собственники транспорта и имущества – 102 млн рублей, приведение в соответствие работы с контрольно-кассовой техникой – 25 млн рублей. В зоне риска оказались 1796 работодателей. Большая часть из них согласилась с доводами налоговой и исправила ситуацию: около 200 работодателей повысили зарплату своим сотрудникам, более 1000 человек обрело официальное место работы. Темп роста НДФЛ к уровню прошлого года составил 128%.

Необходимо понимать, что фокус внимания налоговых органов республики направлен на отдельные направления, где сосредоточен наличный расчет или переводы с карты на карту по СБП за оказанные услуги. Собственники движимого имущества, пытаясь обойти закон, используют транспортные средства в предпринимательской деятельности без регистрации, уводят в серую зону трудоустройство и выплату зарплат. К примеру, житель евпаторийского региона — собственник 7 легковых и грузовых машин — уже как четыре года не имел официального источника дохода. Мужчина не являлся ни предпринимателем, ни самозанятым, но при этом приобретал земельные участки и машины, в том числе грузовые. В результате взаимодействия с налоговой гражданин раскаялся, подал уточненную декларацию о доходах на 7 млн рублей и зарегистрировался плательщиком налога на профессиональный доход. Теперь его среднемесячный доход официально составляет 86 тысяч рублей.

Нечистые на руку предприниматели, использующие свою недвижимость в предпринимательской деятельности, забывают декларировать доход при ее продаже, ошибочно ориентируясь на превышение минимального срока владения квадратными метрами. Именно так и решил поступить житель Феодосии, несколько лет назад прекративший свою деятельность в качестве предпринимателя. В прошлом году продал магазин-кафе, находившийся в его собственности более 5 лет. Забыв при этом представить декларацию о доходах. Налоговые органы напомнили об обязанности и в результате гражданин официально отчитался о полученном доходе в 13,1 млн рублей и уплатил 1,7 млн рублей НДФЛ.

Подавать запросы в банки о движении денежных средств на счетах ФЛ — один из самых действенных механизмов поиска сокрытых доходов. В этом году было проанализировано почти 8,5 тысяч счетов. Четвертая часть из них вызвала вопросы у налоговиков. Хитроумная предпринимательница, зарегистрированная в Феодосии, в течение последних трех лет активно работала на территории Евпатории и декларировала отсутствие либо минимальные суммы дохода, хотя поступления на банковские счета свидетельствовали об успешном ведении дел. В результате ей пришлось уточнить доход по УСН на 10,5 млн рублей.

Еще один показательный пример, когда проверка банковских счетов физических лиц позволила обнаружить крупного подпольного дельца. Именно таким оказался житель Симферопольского района, имеющий несколько грузовых транспортых средств и занимающийся реализацией цветов. Было установлено, что за два года покупатели перечислили ему 58,1 млн рублей. Причем запутать следы своих доходов подпольному цветочнику не получилось даже после смены адреса и перерегистрации в ИФНС России по г. Симферополю. Это привело лишь к тому, что его делом сообща занялось сразу несколько налоговых инспекций.

Крымские налоговые органы создают условия для честной конкуренции, способствуют укреплению бюджетной устойчивости как региона, так и всей страны. Именно поэтому служба готова помочь предпринимателям и самозанятым выстроить корректные отношения с государством, минимизировать риски. Предпринимателям настоятельно рекомендуется исключить серые схемы ведения бизнеса и перейти на сторону закона до начала проверок. Получить консультации по налоговой тематике можно в любой налоговой Инспекции либо в едином контакт-центре ФНС России по номеру 8 800 222 2222.