Налоговый кодекс-2021 год: новые правила уплаты и предоставления заявлений о льготах для организаций

С 2021 года вступают в силу изменения в Налоговый Кодекс в соответствии с которыми отменена обязанность по представлению в налоговые органы деклараций по транспортному и земельному налогам, начиная с отчетного периода 2020 года. Эти налоги организации уплачивают самостоятельно не позднее 1 марта 2021 года. Для авансовых платежей предусмотрен срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Для обеспечения полноты уплаты налоговые органы направляют – организациям сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов. Это сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе на основе сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков, а также сведений, полученных от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и транспортных средств. В сообщении будут указываться объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, сумма исчисленного налога, — сообщили в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Статья 361.1 Налогового Кодекса устанавливает заявительный характер предоставления льготы. Если у налогоплательщика есть право на налоговые льготы, о них необходимо заявить в налоговый орган. Заявление необходимо предоставить по форме КНД № 1150063 (приложение к приказу ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@). Форма позволяет заявить о нескольких льготах сразу по нескольким налогам: транспортному, земельному и имущественному. Налогоплательщику достаточно подать одно такое заявление, заполнив в нем только необходимые страницы.

Несмотря на то, что нормы действующего законодательства не устанавливают предельный срок для представления указанного заявления, заявление о налоговой льготе за 2020 год организациям целесообразно представить в течение I квартала 2021 года. Это нужно для того, чтобы на момент исчисления налога имелась вся необходимая информация для корректного расчета. Иначе налог будет рассчитан без учета льготы. В этом случае необходимо будет представлять дополнительно пояснения и документы о льготах.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе