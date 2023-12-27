Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов необходимо предоставлять по новой форме

УФНС России по Республике Крым напоминает о том, что в соответствии с изменениями действующего законодательства при любой выплате дохода иностранной организации как облагаемых, так и необлагаемых операций в денежной и не денежной форме в виде взаимозачета, капитализации процентов и другое возникает обязанность представить налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов по КНД 1151056.

Налоговый расчет за 2023 год представляется по сроку 25.03.2024 по новой форме (добавлены разделы, коды доходов) и правилам, установленным Приказом ФНС России от 26.09.2023 № ЕД-7-3/675@):

заполняется нарастающим итогом с учетом предыдущих отчетных периодов;

пересчет суммы налога в валюту РФ с 01.01.2023 производится по курсу на дату выплаты дохода;

необлагаемые выплаты за товары заполняются общей суммой (раздел 5);

иные выплаты детализируются;

ведется учет ведомостей банковского контроля.

Кроме того, в уточненном Налоговом расчете должны содержаться все данные первичного, а не только корректируемые показатели (п.6 ст. 81 НК РФ).

При этом с 01.01.2024 Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ в случае непредставления Налогового расчета предусмотрено:

привлечение к ответственности в виде штрафа 5-30 % от неуплаченной суммы налога (п.1 ст. 119 НК РФ);

возможность блокировки расчетного счета (п. 3.2 ст. 76 НК РФ).

Обращаем внимание, что с 08.08.2023 вступил в силу Указ Президента РФ №585 «О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров по вопросам налогообложения» в части применения пониженных ставок по налогу на прибыль при выплате резидентам 38 государств.

УФНС России по Республике Крым настоятельно рекомендует провести анализ международных сделок вашего бизнеса, актуализировать все показатели для заполнения Налогового расчета либо Декларации по налогу на прибыль организации с учетом сроков образования кредиторской задолженности и наличия решений об использовании нераспределенной прибыли.

Подробности можно уточнить в письмах ФНС России:

от 04.09.2023 №КВ -4-3-11220

от 14.11.2023 №ШЮ-4-13/14369

от 29.11.2023 №ШЮ-4-3/14936

С вопросами можно обращаться в любой налоговый орган через сайт ФНС России, по телефонам горячих линий инспекций или Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.