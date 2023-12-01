Нанял знакомого делать ремонт в квартире и сто раз пожалел об этом. Случай в Севастополе

В Севастополе полиция задержала подозреваемого, который путём обмана завладел деньгами своего знакомого.

Злоумышленником оказался 32-летний житель Астрахани, ранее судимый за кражи, который совершил очередное хищение чужого имущества, будучи условно осужденным за совершение предыдущего преступления, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Установлено, что 39-летний местный житель для выполнения отделочных работ в частном доме нанял в помощники своего 32-летнего знакомого, которому перечислял на банковскую карту деньги для оплаты необходимых строительных материалов. Поскольку работодатель длительное время отсутствовал в городе, он не имел возможности контролировать качество и объёмы выполненных работ. Как оказалось, вместо покупки стройматериалов, его приятель похитил полученные денежные средства в общей сумме более 103 тысяч рублей и потратил их на свои нужды – оплатил долговые обязательства и сделал несколько покупок.

Когда владелец дома вернулся и обнаружил, что за время его отсутствия отделка не выполнялась, а инструменты и строительные материалы приобретены не были, он обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОП № 1 «Инкерман» ОМВД России по Балаклавскому району задержали злоумышленника. В отношении его следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»), — уточнили в УМВД по г. Севастополю.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.