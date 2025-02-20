20 февраля 2014 года колонна автобусов с крымчанами, которые возвращались из Киева после акции в поддержку конституционного строя, подверглась нападению со стороны вооруженных боевиков майдана. Это произошло в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.

Наших активистов заставили выйти из автобусов, раздели на морозе и жестоко избили, заставили есть разбитые стекла автобусов. Несколько человек расстреляли в упор, а автобусы — забросали «коктейлями Молотова». За убегающими гнались с собаками — в «классических» традициях гестапо, — цитирует РИА Новости Крым Владимира Константинова.

Именно после этого события, по словам главы республиканского Госсовета, стало точно понятно, что власти на Украине больше нет, и только сами крымчане могут защитить себя, свои дома и семьи, свой полуостров.

С этого момента мы начали работать над тем, чтобы отгородиться от банды, захватившей власть в Киеве в результате госпереворота, не допустить их боевые отряды на территорию полуострова. Помочь в этом нам могла только Россия. Дальнейшие события в очередной раз подтвердили — русские своих не бросают, — написал спикер крымского парламента в своем Telegram-канале.

СПРАВКА:

Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название «евромайдан», агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в столице Украины стали более 100 человек.