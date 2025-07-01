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ЧП в крымском парке "Тайган": на Олега Зубкова напал лев. Состояние владельца зоопарка тяжелое
фото: © РИА Новости . Константин Михальчевский

Напавший на Олега Зубкова лев останется жить на открытой территории сафари-парка

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:24 01.07.2025

Лев, атаковавший учредителя и владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не будет изолирован и останется на открытой территории. Об этом сообщила ТАСС сотрудница, взявшая на себя руководство парком, Татьяна Алексагина.

Лев жил в прайде раньше и будет жить сейчас. Олег Зубков всегда говорит о том, что в первую очередь виноват человек. <…> Пока не могу сказать, будет ли Олег Алексеевич сразу контактировать [с напавшим на него львом]. Однако, одним из первых распоряжений, которое он написал, было о том, что лев остается на своем месте и будет продолжать жить в саванне (открытой территории сафари-парка — прим. ТАСС), — рассказала она.

Вечером 22 июня во время кормления хищников лев напал на Зубкова. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, затем потерял сознание. Как уточнили в Минздраве Крыма, у него повреждены трахея, мышцы шеи, оторвана большая грудная мышца слева. Врачи ушили все повреждения, остановили кровотечение, пациента стабилизовали и перевезли на лечение в Краснодар. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

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источник: ТАСС

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