Напавший на Олега Зубкова лев останется жить на открытой территории сафари-парка

Лев жил в прайде раньше и будет жить сейчас. Олег Зубков всегда говорит о том, что в первую очередь виноват человек. <…> Пока не могу сказать, будет ли Олег Алексеевич сразу контактировать [с напавшим на него львом]. Однако, одним из первых распоряжений, которое он написал, было о том, что лев остается на своем месте и будет продолжать жить в саванне (открытой территории сафари-парка — прим. ТАСС), — рассказала она.
Вечером 22 июня во время кормления хищников лев напал на Зубкова. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, затем потерял сознание. Как уточнили в Минздраве Крыма, у него повреждены трахея, мышцы шеи, оторвана большая грудная мышца слева. Врачи ушили все повреждения, остановили кровотечение, пациента стабилизовали и перевезли на лечение в Краснодар. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
источник: ТАСС
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