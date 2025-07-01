Напавший на Олега Зубкова лев останется жить на открытой территории сафари-парка

Лев жил в прайде раньше и будет жить сейчас. Олег Зубков всегда говорит о том, что в первую очередь виноват человек. <…> Пока не могу сказать, будет ли Олег Алексеевич сразу контактировать [с напавшим на него львом]. Однако, одним из первых распоряжений, которое он написал, было о том, что лев остается на своем месте и будет продолжать жить в саванне (открытой территории сафари-парка — прим. ТАСС), — рассказала она.