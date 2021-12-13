Наполнение ЕГРН актуальными сведениями – приоритетная задача Севреестра и Госкомрегистра

В минувшем году Росреестр утвердил и реализует федеральную дорожную карту по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) необходимыми сведениями. Эта задача является приоритетной для ведомства. Проект направлен на внесение в ЕГРН отсутствующих сведений, необходимых для защиты прав граждан и юридических лиц, снижения рисков земельных споров, корректного налогообложения и вовлечения в оборот неиспользуемых объектов недвижимости.

В дорожную карту также включены мероприятия по внесению в ЕГРН недостающих сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, отсутствующих данных о правообладателях недвижимого имущества, внесению информации об объектах культурного наследия и особо охраняемых природных территориях.

Наполнение ЕГРН актуальными и достоверными сведениями – одно из ключевых направлений Севреестра и Госкомрегистра. В том числе Севреестр и Госкомрегистр продолжают активную работу по дополнению реестра недвижимости актуальными сведениями о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости выявляемых в рамках Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По состоянию на 01.12.2021 в ЕГРН содержатся сведения о более 110 тысячах земельных участках и более 364 тысяч объектов капитального строительства и помещений. Без зарегистрированного права собственности остаются более 15,8 тысяч земельных участков и более 153 тысяч объектов капитального строительства и помещений.

Наличие полных и достоверных сведений в ЕГРН обеспечивает защиту собственности при совершении сделок, позволяет включить в оборот неиспользуемые объекты недвижимости, а также помогает реализовывать инвестиционные проекты и эффективно управлять земельными активами в регионах.

Источник: Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю

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