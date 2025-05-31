«Народный фонд «Родина»: помощь новым регионам России — гуманитарная, социальная, правовая

В Донецкую Народную Республику отправляется очередная партия гуманитарной помощи, которую подготовили волонтёры Фонда социального развития «Народный фонд «Родина»». Её сбор стал возможным благодаря участию неравнодушных граждан со всей страны, которые снова откликнулись на призыв поддержать нуждающихся. Люди приносили всё самое необходимое — от предметов первой необходимости до книг и игрушек для детей. Это не просто коробки с вещами — это выражение поддержки, тепла и веры в общее дело.

В составе гуманитарного груза — средства базовой гигиены для взрослых и детей, товары первой необходимости, детские книги и настольные игры. Всё это будет передано десяткам семей, живущим в прифронтовых районах Донбасса, где многие вещи до сих пор остаются труднодоступными. Особенно остро ощущается нехватка детских товаров, лекарств и предметов гигиены. Поэтому каждая такая «передача» — это не просто помощь, а жизненно важная поддержка.

В Фонде «Народный фонд «Родина» подчёркивают: каждый гуманитарный рейс — это не просто грузовик с коробками, а часть большой истории, в центре которой — человеческое единство, забота и стремление изменить жизнь людей к лучшему:

«Миссия нашего Фонда – быть надёжным партнёром для новых регионов России, помогать им решать как повседневные, так и системные социальные задачи. Мы стремимся не только поддержать людей здесь и сейчас, но и создать условия для устойчивого развития будущих поколений», — подчёркивают волонтёры.

Одним из приоритетных направлений работы Фонда является обеспечение медицинской помощи для социальных учреждений Донбасса. Недавно в регион было отправлено более 300 килограммов медикаментов: от препаратов для лечения хронических заболеваний до общеукрепляющих и обезболивающих средств. Груз предназначен для интернатов, домов престарелых, детских учреждений и больниц — там, где особенно остро ощущается нехватка базовых лекарств.

Социальная поддержка: почему это сложно

Помощь жителям Донбасса — это не только коробки и лекарства. Одна из самых сложных, но крайне важных задач Фонда — содействие в вопросах социальной и правовой защиты граждан.

На сегодняшний день законодательная система в новых регионах всё ещё находится в стадии адаптации. Из-за объективных сложностей — таких как нехватка квалифицированных специалистов, бюрократическая перегруженность, отсутствие единых информационных каналов и низкий уровень правовой грамотности — даже гарантированные меры социальной поддержки могут оставаться недоступными для людей, которым они положены по закону.

Люди сталкиваются с отказами, не знают, куда обращаться, как правильно заполнить документы, какие есть основания для повторного обращения. Очень часто просто опускают руки. Именно в такие моменты особенно важно, чтобы рядом был кто-то, кто поможет пройти этот путь, — рассказывают сотрудники Фонда.

Что делать, если вам отказали в пособии

Именно поэтому Фонд активно занимается информационным сопровождением людей, которые не могут получить положенные пособия и выплаты. Один из примеров — история многодетной матери из Макеевки, которой отказали в ежемесячной выплате на детей. Причина — техническая ошибка в базе данных, но женщине сообщили лишь о том, что «выплата не положена».

Благодаря обращению в «Народный фонд «Родина», волонтёры помогли разобраться в ситуации, подготовили документы, связались с представителями профильных ведомств. В течение трёх недель семья получила всю полагающуюся сумму, а также консультацию по другим видам поддержки.

Это лишь один из многих случаев, с которыми ежедневно сталкивается команда. Поэтому вопрос «Что делать, если вам отказали в пособии: реальный кейс и помощь» становится не просто темой для обсуждения, а направлением системной работы. В рамках программы правового сопровождения Фонд организует:

бесплатные юридические консультации,

помощь в составлении заявлений и жалоб,

сопровождение в диалоге с органами социальной защиты,

просветительскую работу по вопросам прав и возможностей граждан.

Помощь — это не разовая акция

Важно понимать, что работа Фонда — это не разовая акция, а комплексная, выверенная система помощи, охватывающая самые разные аспекты жизни людей в новых регионах. Здесь важна не только материальная, но и моральная поддержка, укрепление веры в то, что рядом — те, кто не бросит в беде.

Мы верим, что каждое действие, даже самое малое, может изменить чью-то жизнь. Помощь — это не только вопрос ресурсов, но и вопрос человечности, — подчёркивают в «Народном фонде «Родина»».

Сотрудники Фонда уверены: устойчивое развитие территорий возможно только в том случае, если решаются одновременно базовые социальные задачи — такие как медицина, питание, образование — и системные вызовы: информационная изоляция, правовая незащищённость, недоверие к институтам. Именно поэтому команда «Родины» продолжает свою деятельность на всех уровнях — от адресной помощи отдельным семьям до работы с органами власти и нормативно-правовой базы.

Вместе — сильнее

Поддержка Донбасса сегодня — это не только обязанность, но и акт солидарности, доказательство того, что сила в единстве — не просто лозунг, а реальность, которую можно создавать своими руками. Волонтёры, дарители, партнёры, неравнодушные люди — каждый вносит свой вклад в общее дело.

И чем чаще звучат простые, но такие важные слова: «Мы рядом. Мы поможем» — тем быстрее выстраивается новая, устойчивая и справедливая реальность для тех, кто в ней особенно нуждается.

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