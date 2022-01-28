Народный фронт: 17% опрошенных жителей Крыма не смогли дозвониться на горячие линии по коронавирусу

Вакцинация, работа горячих линий, бесплатное обеспечение лекарствами от ковид – эксперты Общероссийского народного фронта узнали мнение крымчан о проблемах в здравоохранении и доступности государственной медицинской помощи для заболевших новой коронавирусной инфекцией. Итоги мониторинга представители Народного фронта передали региональным властям Крыма.

Более 80% опрошенных крымчан уже вакцинировались, более 65% из них, из-за необходимости защитить себя и свою семью от коронавируса – таковы итоги опроса жителей полуострова, проводимого Общероссийским народным фронтом в Крыму. Самым популярным вариантом отказа от вакцинации стало наличие у граждан уже появившихся антител после болезни – временно отложили решение вакцинироваться по этой причине почти 40% респондентов опроса, — отмечают в пресс-службе Народного фронта.

Вторым важным направлением мониторинга стало удовлетворенность жителей Крыма качеством работы горячих линий при заболевании или признаках заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 20% опрошенных крымчан звонили по телефонам горячих линий, 83% из них сумели дозвониться, каждый третий потратил на это более получаса, а каждый десятый даже более часа. При этом, только двум из трех опрошенных крымчан удалось решить возникшие проблему по итогам звонка, 12% опрошенных не смогли вызвать врача на дом, 7% не получили ответа на свой вопрос, еще несколько человек не смогли записаться к врачу.

Почти 40% опрошенных жителей Крыма переболели новой коронавирусной инфекцией, при этом только у половины из них диагноз был официально зарегистрирован в медицинской организации. Только 15% переболевших респондентов проходили лечение стационарно, все остальные находились на домашнем лечении. При этом, только каждый пятый, болевший на дому житель Крыма получал бесплатные лекарственные средства. Трем из четырех опрошенных крымчан этих лекарств оказалось достаточно, остальные жители препараты докупали самостоятельно.

Доступность и качество медицинской помощи – это не просто социальные показатели, это буквально вопросы жизни и смерти, с которыми за последние пару лет столкнулась почти каждая семья в нашей стране, да и во всем мире. Поэтому крайне важно, чтобы все обозначаемые меры поддержки были не просто номинальными, но и реально воплощались жизнь. Чтобы каждый житель Крыма знал, что если он находится на амбулаторном лечении, то он получит необходимые лекарства, что все «горячие линии» реально работают и по ним людям окажут необходимую помощь. Только таким образом, мы сможем совместными силами победить пандемию, — отмечает руководитель регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская.

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