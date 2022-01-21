Народный фронт узнает мнение крымчан о доступности медицины: цены на ПЦР-тест, лечение на дому, лекарства от Covid-19

Народный фронт проводит опрос граждан во всех 85 регионах России для того, чтобы в условиях резкого подъема заболеваемости COVID-19 выявить слабые места системы здравоохранения. И так огромная нагрузка на медиков может многократно вырасти, и каждое управленческое решение должно приниматься с учетом мнения людей и для людей. Общественники призывают жителей Крыма выразить свое мнение и поделиться своими жизненными историями о борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Опрос затрагивает тему стоимости тестов на коронавирус, слишком высокой в ряде регионов, и дает возможность описать негативные ситуации, которые при правильном планировании можно предотвратить.

Наши волонтеры на протяжении прошлого года помогали проходящим лечение на дому жителям Крыма. И видели сложности, с которыми сталкиваются люди при лечении на дому. Если эти проблемы вовремя не обозначить, то они и не будут решены. Призываем крымчан выразить свое мнение касательно этих тем и помочь сделать наше здравоохранение лучше, — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполкома Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

Все ответы очень важны, они будут использованы для подготовки народного доклада Президенту и помогут сделать борьбу с пандемией более эффективной. Опрос можно пройти здесь: https://nk.onf.ru/surveys/434 .

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