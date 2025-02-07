Народный фронт: в России нехватка инженерных кадров на предприятиях и сложности в их подготовке начиная со школы

Народный фронт организовал мониторинг, в нем приняло участие 4000 респондентов, среди которых студенты вузов, колледжей, работники предприятий и представители бизнеса из 80 регионов страны. Проблемы начинаются со школы из-за нехватки учителей математики и физики и заканчиваются взаимодействием с самими заводами.

Большинство респондентов, 65%, считают, что высшее образование не обеспечивает их необходимыми практическими навыками для реальной работы. 38% опрошенных заявили, что полученное ими образование им не пригодилось, доля недовольных полученным образованием особенно высока среди молодых специалистов до 33 лет.

Что любопытно, если на первом курсе работать по специальности были готовы 77% опрошенных, то к концу обучения только 56%. Предприятия наши берут, конечно, любых специалистов по профилю им нужному, но с большим удовольствием и охотой берут специалистов, которые имеют опыт работы от года до трех лет, а от 3 до 6 лет отдают предпочтение. Поэтому дело не только в том, чтобы студенты и аспиранты могли подзаработать денег. Надо исходить из того, чтобы выстраивать их работу так, чтобы это шло на пользу их будущей профессии, – подчеркнул Президент России Владимир Путин.

В Крыму промышленность активно развивается в последние годы, особенно судостроение, машиностроение, и химпром. Однако одним из вызовов остается обеспеченность инженерными кадрами – потребность составляет более 1200 рабочих мест на промпредприятиях полуострова.

Помимо государственных мер поддержки, по инициативе завода Фиолента, Народного фронта и КФУ им. В.И. Вернадского уже 9 лет как создана базовая кафедра подготовки специалистов. Благодаря ней удалось создать новый блок дисциплин на кафедре компьютерной инженерии и моделирования, кафедре экспериментальной физики, интегрировать в учебный процесс современные учебные курсы, необходимые и для инженерных специальностей.

При этом, крымские заводы не только активно поддерживают наших бойцов, но и готовы принимать их на работу!

источник: Народный фронт в Крыму

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