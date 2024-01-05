Нарша Булгакбаев: «Любовь к искусству и науке помогает мне находить баланс между всеми аспектами жизни»

Говорят, что по-настоящему талантливый человек — всегда талантлив во многом. Как часто это утверждение подтверждается статистикой — спросите вы? Мы ответим: пусть в этом разбираются те, для кого важны сухие цифры. Мы же представим наглядный и очень яркий пример того, как это выражение реализуется на практике.

Знакомьтесь:

Нарша Булгакбаев (Narsha Bulgakbaev) – писатель и учёный, педагог, психоневролог, философ, психолог, теолог, а также известный певец и композитор из Казахстана.

Корреспондент (Корр): Расскажите нам о своем детстве и первых шагах в мире искусства и музыки.

Нарша Булгакбаев (Н.Б.): Я родился в Жезказгане — это Казахстан — в 1999 году. Мои родители, оба талантливые артисты, работали в театре. Моя мама – актриса и певица, а отец – актер и режиссер, заслуженный артист РК. Мои первые шаги на сцене я сделал на ее концерте. Исполнил две песни, танцевал.

Корр.: Как развивалась ваша образовательная и творческая жизнь?

Н.Б.: После первых шагов в Тринадцатой школе я продолжил учебу в Седьмой школе, где начал развивать свои творческие способности, изучать музыку и играть на инструментах. Затем я поступил в музыкальный колледж в Москве, закончив его с отличием. В 2016 году я завершил пятилетнее обучение в Казахско-Турецком лицее (школа для одаренных людей), и затем поступил в университет МГМУ им. Сеченова. С этого момента начался мой путь врача.

Корр.: Как вы нашли баланс между музыкальной карьерой и медицинским образованием?

Н.Б.: Сложно, но увлечение музыкой и наукой дали мне уникальные возможности. Я работаю врачом в клинике Самсунг в Жезказгане и дистанционно обучаюсь по узкому профилю Психоневрологии.

Корр.: Когда началась ваша музыкальная карьера, и что вы можете сказать о своих достижениях?

Н.Б.: Моя музыкальная карьера началась 1 ноября 2023 года, и на данный момент у меня более 100 авторских песен. Одна из моих композиций, «Алдандым дүниеге», за месяц набрала один миллион просмотров на YouTube.

Корр.: Ваш интерес к психологии, философии, теологии – это часть вашего творчества?

Н.Б.: Да, я проходил различные курсы в Москве по психологии, философии, теологии и религии. Я также являюсь писателем, автором книг по психологии, философии и теологии, переведенных на многие языки. Ещё я — драматург и сценарист: предложения о сотрудничестве поступают как от театров, так и кинокомпаний.

Корр.: Как вы управляете своим временем между музыкой, медициной и литературой?

Н.Б.: Это требует хорошего планирования и организации. Моя любовь к искусству и науке помогает мне находить баланс между всеми аспектами моей жизни.

Корр.: Есть ли планы на будущее, связанные с вашей музыкальной, медицинской и литературной карьерами?

Н.Б.: После завершения учебы в аспирантуре и докторантуре я намерен стать доктором медицинских наук. В музыке я стремлюсь к мировой сцене, а в литературе – к дальнейшему творчеству.

Корреспондент: Какие советы вы могли бы дать молодым талантливым людям, стремящимся к успеху в нескольких областях?

Нарша Булгакбаев: Никогда не ограничивайте себя! Исследуйте разные области, развивайте свои таланты и верьте в свои возможности. Труд и преданность делу всегда приносят результаты.