Нарушение ПДД на трассе «Ялта – Севастополь». Видео из соцсетей (в который раз!) помогло наказать автохама

В Ялте полицейские привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД. Как рассказали в МВД по РК, в социальной сети пользователи пожаловались на водителя автомобиля «Škoda», который грубо нарушил ПДД на трассе «Ялта – Севастополь».

20 ноября, в 17:08 на автодороге «Ялта – Севастополь» водитель, управляя автомобилем «Škoda», не уступил дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, чем грубо нарушил требования п. 14.1 ПДД РФ. Нарушителем оказался 54-летний житель Нижегородской области. В отношении его составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ. Водителю предстоит выплатить штраф в размере 1500 рублей, — сообщили в МВД по РК.

Госавтоинспекция Крыма призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД, быть внимательными на дорогах и напоминает о том, что не стоит торопиться, ведь дорога не прощает ошибок.