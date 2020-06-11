Нарушителям ПДД в Крыму выписано штрафов на 350 миллионов рублей. И это только камеры на дорогах!

100 миллионов рублей – уже оплачено.

Передвижные и стационарные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Крыму с начала года зафиксировали 470 тысяч нарушений, по которым вынесено штрафов на общую сумму 350 млн. рублей. Об этом сообщил начальник УГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко. По его словам, уже оплачено штрафов на 100 миллионов рублей.

Еще одно следствие массовой установки камер (кроме пополнения бюджета) – снижение аварийности на крымских дорогах.

На сегодняшний день по аварийности имеется снижение по первой цифре – это совершение дорожно-транспортных происшествий – на 17%, по цифре погибших – на 19% и по цифре пострадавших – на 22%. Это по сравнению с прошлым годом, – уточнил Борисенко.

Тем не менее, меньше не становится тех «смельчаков», что рискуют сесть за руль в состоянии опьянения.

За пять месяцев с начала года поймано 3 104 водителя, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, — подчеркнул начальник ГИБДД.

Ну а основными нарушениями в Крыму, традиционно, остаются превышение скорости и выезд на полосу встречного движения (обгон «через сплошную»).