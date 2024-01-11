Нашел банковскую карту, расплачивался ею в магазинах, «загремел» в колонию. Случай в Керчи

Еще и еще раз не устаем повторять: нашли чужую банковскую карту – обратитесь в полицию или сам банк, а лучше… вовсе не трогайте. Это ЧУЖОЕ! А взять чужое (имущество, деньги…) – уже преступление. Вот и в Керчи 35-летний мужчина подумал, что найденная карта – «подарок судьбы», а выяснилось, что это был пропуск в колонию. Мужчина признан виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Судом установлено, что осенью 2023 года осужденный, находясь возле государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Керченская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», нашел на асфальте банковскую карту, оснащенную бесконтактной технологией проведения платежей. Мужчина неоднократно рассчитывался картой в магазинах, в результате чего причинил потерпевшему ущерб на сумму порядка 14 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 1 месяц. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.