Нашел чужую бесконтактную карту и подумал, что «удача привалила», но упс… Случай в Ялте

В Ялте в дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Она рассказала о пропаже денег с банковского счета. Дело в том, что женщина ранее потеряла банковскую карту, но только через некоторое время поняла, что с ее счета списываются средства.

Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сообщение. Проверив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы подозреваемого. В ходе проведения оперативных мероприятий злоумышленник был задержан оперуполномоченными уголовного розыска. Им оказался 29-летний ранее не судимый молодой человек, житель Ялты. Стражи порядка выяснили, что денежные средства злоумышленник потратил на собственные нужды.

Следователем отдела полиции «Массандровский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.3 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – до трех лет лишения свободы, — рассказали в МВД по РК.

Полиция напоминает: если вы обнаружили пропажу платежной карты, незамедлительно сообщите об этом в банк, клиентом которого являетесь, и заблокируйте ее. Обо всех случаях мошеннических действий или иных преступлений и правонарушений, жертвами которых вы стали, сообщайте по телефону 102 (020 с мобильного).