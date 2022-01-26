Нашел сумку с банковскими картами и подумал: «Джекпот». Поучительная история из города Саки

В крымском городе Саки полиция установила подозреваемого в краже денег с банковского счета потерпевшей.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Сакский» обратилась местная жительница и сообщила о краже денег с ее банковских счетов. Женщина рассказала, что накануне она потеряла свою сумку, в которой, находились две банковские карты. По информации заявительницы, уже на следующий день с ее счетов пропали все деньги в сумме 54 тысячи рублей, — сообщили в МВД по РК.

Оперативники провели комплекс розыскных мероприятий, которые позволили установить личность подозреваемого в совершении кражи денег дистанционным способом. Попавший под подозрение 51-летний ранее судимый местный житель, под тяжестью улик признал свою вину.

Подозреваемый рассказал, что нашел сумку с банковскими картами и воспользовавшись пин-кодами, которые были указаны на пластиковых картах, снял все средства с них. Со слов подозреваемого, все денежные средства он потратил, — отметили в полиции.

По ч.3 ст.158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело. Ранее судимому вновь грозит уголовная ответственность. За совершение кражи с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, ему грозит наказание от крупного штрафа до шести лет лишения свободы.

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