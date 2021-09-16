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Фото: МВД

Нашёл «кормушку»… В Симферополе задержали мужчину, которые два месяца воровал лом цветных металлов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:49 16.09.2021

В полицию в Симферополе поступило заявление от директора одной из организаций города, о том, что неустановленное лицо проникло в помещение ангара, откуда тайно похитило лом цветного металла, а именно медь и латунь, причинив ущерб на сумму более 800 тыс. рублей.

В ходе проведения проверки сотрудниками участковых уполномоченных полиции ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю по подозрению в совершении данного преступления задержан 54-летний, ранее судимый за мошенничество, житель Симферопольского района.   Мужчина на протяжении двух месяцев, в ночное время суток, путем подбора ключа навесного замка проникал в помещение ангара, откуда похищал лом цветных металлов. Впоследствии металл сдавал, а деньги тратил на собственные нужды. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем отдела полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренногоч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Сотрудники МВД по Республике Крым напоминают об уголовной ответственности за незаконный оборот черных и цветных металлов. Полицейские предупреждают: каждое такое преступлений рано или поздно будет раскрыто, а виновные – понесут предусмотренное Законом наказание.

Экстренно прибегнуть к помощи сотрудников полиции можно обратившись в любой отдел полиции или позвонить по телефону «102» (звонок бесплатный).

Нашёл "кормушку"... В Симферополе задержали мужчину, которые два месяца воровал лом цветных металлов

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