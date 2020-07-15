Нашли чужую банковскую карту? Отнесите в банк, не трогайте чужие деньги. Случай в Севастополе

В Севастополе оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемую в мошенничестве с банковской картой.

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратилась 29-летняя жительница Севастополя. Она сообщила, что у неё похитили 8000 рублей с банковской карты. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали местную жительницу, подозреваемую в совершении преступления, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Установлено, что заявительница потеряла свою банковскую карту в торговом центре. Её нашла 20-летняя девушка и решила воспользоваться находкой: в нескольких магазинах она бесконтактным способом расплатилась за покупки на сумму 8000 рублей, а затем выбросила карту.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.