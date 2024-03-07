Нашли кошелек – обратитесь в полицию. Поучительная история о крымчанке, которая так не сделала

В МО МВД России «Сакский» обратился 29-летний местный житель и попросил помощи в поиске похищенного кошелька с деньгами. Мужчина рассказал, что на парковке у магазина он выронил кошелек, в котором было около 7 тысяч рублей. Позже, обнаружив пропажу личной вещи, заявитель вернулся, но кошелька уже не было.

По горячим следам оперативники установили личность подозреваемой. Ею оказалась жительница Сакского района, которая призналась, что деньги, из найденного на парковке кошелька, присвоила себе, а кошелек выбросила, — сообщили в МВД по РК.

Все присвоенные деньги изъяты и возвращены законному владельцу. Но крымчанке от этого не легче — по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража») возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

А ведь все могло быть намного проще…