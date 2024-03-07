Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | Нашли кошелек – обратитесь в полицию. Поучительная история о крымчанке, которая так не сделала
актуально в республике
Нашли кошелек – обратитесь в полицию. Поучительная история о крымчанке, которая так не сделала
Фото: МВД по РК

Нашли кошелек – обратитесь в полицию. Поучительная история о крымчанке, которая так не сделала

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:44 07.03.2024

В МО МВД России «Сакский» обратился 29-летний местный житель и попросил помощи в поиске похищенного кошелька с деньгами. Мужчина рассказал, что на парковке у магазина он выронил кошелек, в котором было около 7 тысяч рублей. Позже, обнаружив пропажу личной вещи, заявитель вернулся, но кошелька уже не было.

По горячим следам оперативники установили личность подозреваемой. Ею оказалась жительница Сакского района, которая призналась, что деньги, из найденного на парковке кошелька, присвоила себе, а кошелек выбросила, — сообщили в МВД по РК.

Все присвоенные деньги изъяты и возвращены законному владельцу. Но крымчанке от этого не легче — по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража») возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Узнайте больше:  Полицейские Керчи изъяли у местного жителя аж полтора кило «травки»

А ведь все могло быть намного проще…

Нашли кошелек – обратитесь в полицию. Поучительная история о крымчанке, которая так не сделала

Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.