Настройщика фортепиано из Севастополя «кинули» на 3 миллиона рублей — «вложил» кровные в «инвестиции»

71-летнему настройщику фортепиано написали представители «аналитического отдела» инвестиционной фирмы в одном из популярных мессенджеров. Неизвестные предложили ему вложить небольшую сумму личных накоплений и заработать в несколько раз больше.
Сначала всё шло гладко – доходы увеличивались, поэтому севастополец отправлял на указанные злоумышленниками счета всё бОльшие суммы. Однако на седьмой раз «аналитический отдел» перестал выходить на связь, а личных сбережений мужчины стало на 2 831 372 рубля меньше.
Уважаемые граждане! Если вам в мессенджерах пишут или звонят неизвестные с предложением «легкого заработка» или «пассивного дохода», помните, бесплатный сыр – только в мышеловке!
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
