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Нацистское приветствие на территории Мемориала «Сапун-гора» в Севастополе — «отличился» иностранец
Фото: Life

Нацистское приветствие на территории Мемориала «Сапун-гора» в Севастополе — «отличился» иностранец

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:50 26.06.2024

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Украины.

Он признан виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, с использованием сети «Интернет»). Установлено, что в январе 2023 года мужчина, находясь на территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Мемориального комплекса «Сапун-гора», взобрался на ствол трофейной немецкой 150-миллиметровой гаубицы времен Великой Отечественной войны и выполнил нацистское приветствие. Фотографию этих действий он опубликовал в своем открытом аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». Таким образом, пренебрегая социальным, культурным и духовным значением Мемориала, злоумышленник осквернил символ воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Личность мужчины была оперативно установлена сотрудниками ФСБ. Он задержан и заключен под стражу. Расследование провели следователи Севастопольского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

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Севастопольский городской суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также по приговору суда он лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет, в течение 3 лет.

источник: пресс-служба Прокуратуры Севастополя 

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