Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» в Крыму: завершено строительство 40 объектов и проведено 17 капремонтов

Это 2 поликлиники, 35 врачебных амбулаторий и 33 ФАПа. Уже завершено строительство 40 объектов в Сакском, Джанкойском, Кировском, Черноморском, Красногвардейском районах, городских округах Алушта и Судак.
В Бахчисарайском, Белогорском, Ленинском, Симферопольском, Раздольненском районах завершается строительство амбулаторий и подготовка исполнительной документации.
Капремонты на 17 запланированных объектах уже полностью завершены. В настоящее время осуществляется процедура приемки объектов и оформления необходимой технической и разрешительной документации.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма