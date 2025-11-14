Прямо сейчас:
Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" в Крыму: завершено строительство 40 объектов и проведено 17 капремонтов
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:28 14.11.2025

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в текущем году на полуострове возводится 70 новых медицинских объектов, проводится капремонт 17 объектов.

Это 2 поликлиники, 35 врачебных амбулаторий и 33 ФАПа. Уже завершено строительство 40 объектов в Сакском, Джанкойском, Кировском, Черноморском, Красногвардейском районах, городских округах Алушта и Судак.

В Бахчисарайском, Белогорском, Ленинском, Симферопольском, Раздольненском районах завершается строительство амбулаторий и подготовка исполнительной документации.

Капремонты на 17 запланированных объектах уже полностью завершены. В настоящее время осуществляется процедура приемки объектов и оформления необходимой технической и разрешительной документации.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 6

