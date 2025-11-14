Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» в Крыму: завершено строительство 40 объектов и проведено 17 капремонтов

Капремонты на 17 запланированных объектах уже полностью завершены. В настоящее время осуществляется процедура приемки объектов и оформления необходимой технической и разрешительной документации.

Это 2 поликлиники, 35 врачебных амбулаторий и 33 ФАПа. Уже завершено строительство 40 объектов в Сакском, Джанкойском, Кировском, Черноморском, Красногвардейском районах, городских округах Алушта и Судак.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.