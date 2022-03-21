Научно-практическую конференцию «Чеховские чтения в Ялте» проведут в онлайн-формате

Дом-музей А.П. Чехова в Ялте впервые проведет Международную научно-практическую конференцию «Чеховские чтения в Ялте» в онлайн-формате. Конференция состоится при поддержке Министерства культуры Крыма и Чеховской комиссии Российской академии наук с 18 по 22 апреля.

Темой для обсуждения в этом году станет «А.П. Чехов в мировом культурном контексте», — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

В режиме реального времени будут организованы пленарное и секционные заседания по следующим направлениям:

А.П. Чехов в мировом культурном контексте пленарное заседание;

Чехов и современный литературный процесс;

Творческий метод Чехова;

Чехов и социокультурное пространство XIX–XXI веков;

Музеи. Архивы. История.

Кроме того, впервые за всю историю конференции, будет проведена практическая секция «Новые формы работы: традиции и инновации», на которой приглашенные эксперты расскажут, как продвигать учреждения культуры в средствах массовой информации, как работать с социальными сетями и создавать интересный просветительский видеоконтент, а также поделятся опытом создания крупных культурных онлайн- и офлайн-проектов и др. Секция также пройдет в онлайн-формате, присоединиться к ней можно будет из любой точки страны.

Подробные условия участия размещены на официальном сайте Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.

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