Научно-практическую конференцию «Чеховские чтения в Ялте» проведут в онлайн-формате

Дом-музей А.П. Чехова в Ялте впервые проведет Международную научно-практическую конференцию «Чеховские чтения в Ялте» в онлайн-формате. Конференция состоится при поддержке Министерства культуры Крыма и Чеховской комиссии Российской академии наук с 18 по 22 апреля.
Темой для обсуждения в этом году станет «А.П. Чехов в мировом культурном контексте», — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.
В режиме реального времени будут организованы пленарное и секционные заседания по следующим направлениям:
- А.П. Чехов в мировом культурном контексте пленарное заседание;
- Чехов и современный литературный процесс;
- Творческий метод Чехова;
- Чехов и социокультурное пространство XIX–XXI веков;
- Музеи. Архивы. История.
Кроме того, впервые за всю историю конференции, будет проведена практическая секция «Новые формы работы: традиции и инновации», на которой приглашенные эксперты расскажут, как продвигать учреждения культуры в средствах массовой информации, как работать с социальными сетями и создавать интересный просветительский видеоконтент, а также поделятся опытом создания крупных культурных онлайн- и офлайн-проектов и др. Секция также пройдет в онлайн-формате, присоединиться к ней можно будет из любой точки страны.
Подробные условия участия размещены на официальном
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