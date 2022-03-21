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Научно-практическую конференцию «Чеховские чтения в Ялте» проведут в онлайн-формате

Научно-практическую конференцию «Чеховские чтения в Ялте» проведут в онлайн-формате

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 20:53 21.03.2022

Дом-музей А.П. Чехова в Ялте впервые проведет Международную научно-практическую конференцию «Чеховские чтения в Ялте» в онлайн-формате. Конференция состоится при поддержке Министерства культуры Крыма и Чеховской комиссии Российской академии наук с 18 по 22 апреля.

Темой для обсуждения в этом году станет «А.П. Чехов в мировом культурном контексте», — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

В режиме реального времени будут организованы пленарное и секционные заседания  по следующим направлениям:

  • А.П. Чехов в мировом культурном контексте пленарное заседание;
  • Чехов и современный литературный процесс;
  • Творческий метод Чехова;
  • Чехов и социокультурное пространство XIX–XXI веков;
  • Музеи. Архивы. История.
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Кроме того, впервые за всю историю конференции, будет проведена практическая секция «Новые формы работы: традиции и инновации», на которой приглашенные эксперты расскажут, как продвигать учреждения культуры в средствах массовой информации, как работать с социальными сетями и создавать интересный просветительский видеоконтент, а также поделятся опытом создания крупных культурных онлайн- и офлайн-проектов и др. Секция также пройдет в онлайн-формате, присоединиться к ней можно будет из любой точки страны.

Подробные условия участия размещены на официальном сайте Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.


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