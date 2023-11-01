Найдены живыми 32 человека, остальных — ищут. Работа Отряда «ЛизаАлерт» Крым в октябре

Статистика отряда #ЛизаАлерт по Республике Крым и городу Севастополь за октябрь 2023 год.

Все поиски отряд проводит в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции. Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства. Берегите себя и своих близких! — отмечают в Отряде.