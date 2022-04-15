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Найти, обезвредить, уничтожить. Минобороны РФ – о героизме военных, участвующих в спецоперации на Украине

Найти, обезвредить, уничтожить. Минобороны РФ – о героизме военных, участвующих в спецоперации на Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:59 15.04.2022

Минобороны РФ продолжает ежедневную летопись героизма  ратной выучки российских военнослужащих – участников спецоперации на Украине. Очередной рассказ – о борьбе с диверсантами и превосходящими силами противника.

Группа под командованием майора Даниила Постникова обнаружила украинских диверсантов, готовящих засаду. Российские военные атаковали противника — в итоге боевики были обезврежены: часть радикалов уничтожена, а оставшиеся взяты в плен. Среди сложивших оружие оказался корректировщик артиллерийского огня, выдавший на допросе расположение позиций артдивизиона националистов, по которым позднее были нанесены удары нашей артиллерии.

Батальонно-тактическая группа под руководством майора Руслана Мансурова приняла бой с превосходящими силами противника. Несмотря на численное превосходство, в ходе продолжительного боя российские военнослужащие без потерь в личном составе уничтожили более 35 единиц военной техники и большое количество живой силы противника, который в итоге отступил со значительными потерями.

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Старший лейтенант Арсений Павлов в составе батальонно-тактической группы обнаружил группу украинских диверсантов, вооруженных минометами и стрелковым оружием. Оценив ситуацию, Арсений принял решение навязать бой врагу — в результате все националисты были уничтожены. Благодаря его действиям, удалось сорвать планируемую украинскими радикалами засаду.

Найти, обезвредить, уничтожить. Минобороны РФ – о героизме военных, участвующих в спецоперации на Украине


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