Найти, обезвредить, уничтожить. Минобороны РФ – о героизме военных, участвующих в спецоперации на Украине

Минобороны РФ продолжает ежедневную летопись героизма ратной выучки российских военнослужащих – участников спецоперации на Украине. Очередной рассказ – о борьбе с диверсантами и превосходящими силами противника.

Группа под командованием майора Даниила Постникова обнаружила украинских диверсантов, готовящих засаду. Российские военные атаковали противника — в итоге боевики были обезврежены: часть радикалов уничтожена, а оставшиеся взяты в плен. Среди сложивших оружие оказался корректировщик артиллерийского огня, выдавший на допросе расположение позиций артдивизиона националистов, по которым позднее были нанесены удары нашей артиллерии.

Батальонно-тактическая группа под руководством майора Руслана Мансурова приняла бой с превосходящими силами противника. Несмотря на численное превосходство, в ходе продолжительного боя российские военнослужащие без потерь в личном составе уничтожили более 35 единиц военной техники и большое количество живой силы противника, который в итоге отступил со значительными потерями.

Старший лейтенант Арсений Павлов в составе батальонно-тактической группы обнаружил группу украинских диверсантов, вооруженных минометами и стрелковым оружием. Оценив ситуацию, Арсений принял решение навязать бой врагу — в результате все националисты были уничтожены. Благодаря его действиям, удалось сорвать планируемую украинскими радикалами засаду.