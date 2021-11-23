Названы фамилии лауреатов Высшей театральной премии Крыма «Золотой Грифон»

В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым состоялась торжественная церемония награждения Высшей театральной премией Крыма «Золотой Грифон» — 2021, присуждаемой на конкурсной основе за профессиональные достижения в области театрального искусства.

Участие в проекте приняли коллективы крымских и севастопольских театров, а также Новороссийского муниципального театра, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Свое обращение театральному сообществу направил Председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Александр Калягин.

Четыре награды получил Академический музыкальный театр Республики Крым. Лучшей работой художника-сценографа определен спектакль «Человек-амфибия» в постановке главного художника театра Кирилла Ерёмина. В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» назван Артём Скоков за роль Педро Зуриты в мюзикле «Человек-амфибия». В номинации «Лучшая женская роль» победа присуждена заслуженной артистке РК Анастасии Печенкиной за роль Виолетты Валери в опере «Травиата».

Главную награду — «Лучший спектакль» — получила опера «Травиата». Ее приняли заслуженные деятели искусств РК — главный режиссёр театра Владимир Косов и главный дирижёр Эльмира Мухтерем.

Лучшей режиссёрской работой признан спектакль «Ночь перед Рождеством», режиссёр-постановщик Севастопольского театра юного зрителя Василий Сенин.

В номинации «Лучший спектакль для детей и юношества» победу одержали спектакли «Каштанка» Севастопольского театра юного зрителя и «Рукавичка» Крымского академического театра кукол.

Актер Новороссийского муниципального драматического театра им. В.П. Амербекяна Евгений Кушпель за роль Старика и Миши в спектакле «Охота жить» стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль».

Лучшей мужской ролью второго плана признана работа актера Государственного академического музыкального театра Республики Крым Артёма Скокова за роль Педро Зуриты (спектакль «Человек-амфибия») и актера Феодосийского театра «Парадокс» Дмитрия Новосёлова за роль Ивана Павловича Сигаева, писателя Вальдемара (спектакль «Длинный язык»).

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победу одержали актриса Драматического театра имени Б.А. Лавренёва Черноморского флота, заслуженная артистка РК Светлана Агафошина за роль Герарды (спектакль «Хитросплетения любви») и актриса Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра Эмине Касараева за роль Свахи (спектакль «Эки дюльбер сувгъа кетер»).

«Лучшая инсценировка» — Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского, спектакль «Месяц в деревне». «Лучшая работа художника по костюмам» — художник по костюмам Крымского государственного театра юного зрителя Димитрий Николаев, спектакль «Плуфт, или маленький призрак».

«Лучшее пластическое воплощение сценического образа» — актриса Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского, заслуженная артистка Украины Юлия Нестранская (роль Графини, спектакль «Пиковая дама»).

«Лучший дебют» — актриса Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра Шефика Татарисова за роль Арзы в спектакле «Эки дюльбер сувгъа кетер» и актер Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского Максим Веселов за роль Алексея Беляева, спектакль «Месяц в деревне». «Лучшая публикация о театре» — Редактор газеты «Голос Крыма» Гульнара Ильясова (Чилингирова).

В номинации «Укрепление единого культурного пространства Южного федерального округа» награда присуждена Новороссийскому муниципальному драматическому театру им. В.П. Амербекяна.

Источник информации и фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым