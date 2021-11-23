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Названы фамилии лауреатов Высшей театральной премии Крыма «Золотой Грифон»

Названы фамилии лауреатов Высшей театральной премии Крыма «Золотой Грифон»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:27 23.11.2021

В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым состоялась торжественная церемония награждения Высшей театральной премией Крыма  «Золотой Грифон» — 2021, присуждаемой на конкурсной основе за профессиональные достижения в области театрального искусства.

Участие в проекте приняли коллективы крымских и севастопольских театров, а также Новороссийского муниципального театра, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Названы фамилии лауреатов Высшей театральной премии Крыма «Золотой Грифон»

Свое обращение театральному сообществу направил Председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Александр Калягин.

Четыре награды получил Академический музыкальный театр Республики Крым. Лучшей работой художника-сценографа определен спектакль «Человек-амфибия» в постановке главного художника театра Кирилла Ерёмина. В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» назван Артём Скоков за роль Педро Зуриты в мюзикле «Человек-амфибия». В номинации «Лучшая женская роль» победа присуждена заслуженной артистке РК Анастасии Печенкиной за роль Виолетты Валери в опере «Травиата».

Названы фамилии лауреатов Высшей театральной премии Крыма «Золотой Грифон»

Главную награду — «Лучший спектакль» — получила опера «Травиата». Ее приняли заслуженные деятели искусств РК — главный режиссёр театра Владимир Косов и главный дирижёр Эльмира Мухтерем.

Лучшей режиссёрской работой признан спектакль «Ночь перед Рождеством», режиссёр-постановщик Севастопольского театра юного зрителя Василий Сенин.

Названы фамилии лауреатов Высшей театральной премии Крыма «Золотой Грифон»

В номинации «Лучший спектакль для детей и юношества» победу одержали спектакли «Каштанка» Севастопольского театра юного зрителя и «Рукавичка» Крымского академического театра кукол.

Названы фамилии лауреатов Высшей театральной премии Крыма «Золотой Грифон»

Актер Новороссийского муниципального драматического театра им. В.П. Амербекяна Евгений Кушпель за роль Старика и Миши в спектакле «Охота жить» стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль».

Названы фамилии лауреатов Высшей театральной премии Крыма «Золотой Грифон»

Лучшей мужской ролью второго плана признана работа актера Государственного академического музыкального театра Республики Крым Артёма Скокова за роль Педро Зуриты (спектакль «Человек-амфибия») и актера Феодосийского театра «Парадокс» Дмитрия Новосёлова за роль Ивана Павловича Сигаева, писателя Вальдемара (спектакль «Длинный язык»).

Названы фамилии лауреатов Высшей театральной премии Крыма «Золотой Грифон»

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победу одержали актриса Драматического театра имени Б.А. Лавренёва Черноморского флота, заслуженная артистка РК Светлана Агафошина за роль Герарды (спектакль «Хитросплетения любви») и актриса Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра Эмине Касараева за роль Свахи (спектакль «Эки дюльбер сувгъа кетер»).

«Лучшая инсценировка» — Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского, спектакль «Месяц в деревне». «Лучшая работа художника по костюмам» — художник по костюмам Крымского государственного театра юного зрителя Димитрий Николаев, спектакль «Плуфт, или маленький призрак».

«Лучшее пластическое воплощение сценического образа» — актриса Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского, заслуженная артистка Украины Юлия Нестранская (роль Графини, спектакль «Пиковая дама»).

«Лучший дебют» — актриса Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра Шефика Татарисова за роль Арзы в спектакле «Эки дюльбер сувгъа кетер» и актер Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского Максим Веселов за роль Алексея Беляева, спектакль «Месяц в деревне». «Лучшая публикация о театре» — Редактор газеты «Голос Крыма» Гульнара Ильясова (Чилингирова).

В номинации «Укрепление единого культурного пространства Южного федерального округа» награда присуждена Новороссийскому муниципальному драматическому театру им. В.П. Амербекяна.

Источник информации и фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Названы фамилии лауреатов Высшей театральной премии Крыма «Золотой Грифон»

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