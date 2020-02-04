Названы имена лучших студентов Крыма. За научные достижения им присуждены премии по 38 тысяч рублей

На заседании Президиума Госсовета Крыма принято решение о присуждении парламентских премий студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым. Они поощрены «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым».

По информации пресс-службы Госсовета РК, в 2020 году премии в размере 38 тысяч рублей каждая присуждены в следующих номинациях:

«Естественные науки»:

— Фордук Карине Викторовне — магистранту 2-го курса факультета математики и информатики Таврической академии (структурного подразделения) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за работу «Малые колебания тела, частично заполненного идеальной жидкостью, под действием упругих и демпфирующих сил».

«Сельскохозяйственные науки»:

— Сафу Эдему Мустафаевичу — магистранту 1-го курса факультете агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования (структурного подразделения) Федеральной государственного автономного образовательного учреждения высшей образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за работу «Продуктивности сортов фасоли овощной на капельном орошении в условиях Крыма».

«Медицинские и фармацевтические науки»:

— Мневцу Руслану Александровичу — студенту 6-го курс 2-го медицинского факультета Медицинской академии (структурно1 подразделения) Федерального государственного автономно] образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за работу «Патогенетические механизмы повреждения нервной системы при реперфузионном синдроме и его коррекция».

«Науки об окружающей природной среде»:

— Асановой Альбине Аблязовне — магистранту 2-го курса факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурного подразделения) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за работу «Ландшафтное разнообразие Керченского полуострова».

«Технические науки»:

— Шуйскому Александру Александровичу — магистранту 2-го курса Физико-технического института (структурного подразделения) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за работу «Численные модели нестационарных электро-динамических процессов в электротехнических системах».

«Отраслевые технологии»:

— Дьяковой Юлии Игоревне — студентке 2-го курса архитектурно-строительного факультета Академии строительства и архитектуры (структурного подразделения) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за работу «Особенности деформации и усиления поврежденных зданий небольшой этажности в инженерно-геологических условиях Республики Крым».

«Информатика, кибернетика и электроника»:

— Гаврикову Илье Владимировичу — магистранту 1-го курса кафедры бизнес-информатики и математического моделирования Института экономики и управления (структурного подразделения) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского за работу «Система создания смарт-контрактов для корпоративных блокчейн-систем и перспективы ее внедрения в Республике Крым».

«Экономические науки»:

— Якубовой Левизе Февзиевне — студентке 3-го курса факультета экономики, менеджмента и информационных технологий Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» за работу «Пути повышения инвестиционной привлекательности Крыма в туристической сфере».

«Социальные и политические науки»:

— Новокольской Ксении Александровне — слушателю 5-го курса Крымского филиала федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» за работу «Вопросы гармонизации межнациональных отношений в Республике Крым: история, реалии и перспектива».

«Гуманитарные науки»:

— Кахуте Игорю Олеговичу — слушателю 5-го курса Крымского филиала федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» за работу «Экстремистские версии идеологии неоязычества: общероссийские тенденции и крымская специфика».