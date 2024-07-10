Названы кандидаты на присвоение звания «Почётный гражданин города Ялта»

Почётными гражданами Ялты в 2024 году станут художник, автор многочисленных творческих выставок Сергей Петрович Бочаров и кандидат технических наук, заслуженный строитель Крыма Владимир Анатольевич Попелянский.
Очень уважаемые жители города, представляющие разные сферы – искусство и строительство. За неполные пять лет депутатской каденции Ялтинского городского совета второго созыва звания удостоены 11 ялтинцев. Будем продолжать эту добрую традицию и в следующем созыве, — заявил Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.
Проект решения о присвоении звания «Почётный гражданин города Ялта» будет вынесен на ближайшую сессию городского совета. Награды Почётным гражданам вручат ко Дню города Ялта, который отмечается в августе.
источник: Ялтинский городской совет
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