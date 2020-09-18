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NBC выпустил странный репортаж о «поддержке повстанцев» в Крыму. Посольство РФ в США требует объяснений
Фото: РБК

NBC выпустил странный репортаж о «поддержке повстанцев» в Крыму. Посольство РФ в США требует объяснений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:56 18.09.2020

Посольство России в Вашингтоне потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США неких «повстанцев» — «украинских подразделений» в Крыму. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Facebook дипломатической миссии заявлении.

Посольство с глубокой обеспокоенностью заметило утверждения в репортаже NBC относительно связей США с «украинскими подразделениями, воюющими с российскими силами в Крыму». Другими словами, неназванные официальные лица США говорят о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах. В данном случае они говорят конкретно о России. Если это правда, а не географическая близорукость телеканала, мы требуем от американской стороны прояснить, способствовал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических атак против жителей Крыма, — заявили в российском посольстве.

ТАСС уточняет: NBC в своем репортаже упоминал «украинские подразделения в Крыму» в контексте приписываемых Москве прессой США неподтвержденных попыток предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. NBC утверждал, что некоторые официальные лица в США считали, что подобные действия Москвы являются ответом на поддержку Вашингтоном этих украинских подразделений.

NBC выпустил странный репортаж о «поддержке повстанцев» в Крыму. Посольство РФ в США требует объяснений NBC выпустил странный репортаж о «поддержке повстанцев» в Крыму. Посольство РФ в США требует объяснений NBC выпустил странный репортаж о «поддержке повстанцев» в Крыму. Посольство РФ в США требует объяснений NBC выпустил странный репортаж о «поддержке повстанцев» в Крыму. Посольство РФ в США требует объяснений

Скриншоты: ФБ.

NBC выпустил странный репортаж о «поддержке повстанцев» в Крыму. Посольство РФ в США требует объяснений

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