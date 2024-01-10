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Не до того все было… В первые дни Нового года в у зарегистрирован всего один брак
Иллюстрация: pikist.com

Не до того все было… В первые дни Нового года в Крыму зарегистрирован всего один брак

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 13:44 10.01.2024

В Департаменте ЗАГС РК рассказали о государственной регистрации актов гражданского состояния с 3 по 6 января. Выяснилось, что с 3 по 6 января в Крыму зарегистрировали 65 рождений и всего 1 брак.

Наибольшее количество рождений зарегистрировал отдел регистрации рождения города Симферополя — 21 (19 с использованием суперсервиса «Рождение ребенка»), Симферопольский районный отдел ЗАГС — 14 и Сакский районный отдел ЗАГС – 8, – сообщили в Департаменте ЗАГС. — Мальчиков меньше, чем девочек: 27 и 38.

Имена детям давали в основном распространенные, чаще всего в первые свидетельства о рождении вписывали следующие: Александр, Михаил, Тимофей, Мирон, Андрей, Никита, Богдан, Леонид, Решад, Салим, Всеволод, Алиса, Мария, София, Валерия, Анна, Алина, Милана.

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Также малышам давали имена, которые сегодня не настолько часто используются при наречении новорожденных: Яков, Спартак, Мурсель, Сайфуллах, Дана, Агния.

А вот тот самый единственный январский брак был зарегистрирован в Феодосийском городском отделе ЗАГС. Встретили Новый год и… решили создать семью.

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