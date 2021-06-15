«Не ходите… в Африку гулять». На Украине задержан крымчанин… просто за то, что работал в «Черноморнефтегазе»

На Украине задержан сотрудник ГУП РК «Черноморнефтегаз». Об этом сообщает так называемая прокуратура АР Крым на своей странице в Facebook . В чем же обвиняется простой инженер? Как оказалось, в «нарушении порядка въезда и выезда на оккупированный полуостров».

По информации украинскихпрокуроров, мужчина и ранее работал на предприятие и в 2014 году, после перехода Крыма в состав России остался на полуострове, продолжив работать в должности инженера материально-технического ресурса плавучей буровой установки «Петр Годованец», которая после была переименована в «Крым-2».

В период с 2015 по 2021 год указанный гражданин систематически выезжал через закрытые порты к указанной буровой установке, обеспечивая ее работу. Указанными действиями подозреваемый способствовал разработке и использованию Российской Федерацией природных ресурсов в исключительной морской экономической зоне Украины, — говорится в сообщении.

Часть 2 ст. 332-1 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Для крымчанина задержание стало полной неожиданностью. Для многих жителей полуострова – напоминанием и предупреждением о том, что пересекать границу Крыма и Украины потенциально небезопасно. Даже если ты «простой инженер».