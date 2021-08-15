penoplex
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ГИБДД Крыма | Не надо садиться пьяным за руль, даже на сельской дороге. История из Красногвардейского района Крыма

crimeapress_news



«Верево Сити»
Не надо садиться пьяным за руль, даже на сельской дороге. История из Красногвардейского района Крыма

Не надо садиться пьяным за руль, даже на сельской дороге. История из Красногвардейского района Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:33 15.08.2021

Накануне днем сотрудники ДПС в селе Петровка (Красногвардейского района Крыма) остановили автомобиль под управлением местного жителя, 1990 года рождения, с признаками опьянения.

Водитель согласился пройти освидетельствование, результат подтвердил наличие алкоголя в количестве 0,709 мг/л. этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что является превышением нормы почти в 4 раза. Как выяснилось в результате проверки, гражданин ранее уже позволял себе сеть за руль в состоянии опьянения, за что привлекался к административной ответственности, — рассказали в ГИБДД.

В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Госавтоинспекция напоминает:

Человек, управляющий автомобилем в состоянии опьянения, является опасным для всех участников дорожного движения. Нельзя определить «безопасную» долю алкоголя. Любое его количество, выпитое до поездки, опасно и запретно. Каждый водитель должен трезво оценивать ситуацию на дороге и не подвергать опасности себя и окружающих.

Не надо садиться пьяным за руль, даже на сельской дороге. История из Красногвардейского района Крыма

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.