Не надо садиться пьяным за руль, даже на сельской дороге. История из Красногвардейского района Крыма

Накануне днем сотрудники ДПС в селе Петровка (Красногвардейского района Крыма) остановили автомобиль под управлением местного жителя, 1990 года рождения, с признаками опьянения.

Водитель согласился пройти освидетельствование, результат подтвердил наличие алкоголя в количестве 0,709 мг/л. этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что является превышением нормы почти в 4 раза. Как выяснилось в результате проверки, гражданин ранее уже позволял себе сеть за руль в состоянии опьянения, за что привлекался к административной ответственности, — рассказали в ГИБДД.

В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Госавтоинспекция напоминает:

Человек, управляющий автомобилем в состоянии опьянения, является опасным для всех участников дорожного движения. Нельзя определить «безопасную» долю алкоголя. Любое его количество, выпитое до поездки, опасно и запретно. Каждый водитель должен трезво оценивать ситуацию на дороге и не подвергать опасности себя и окружающих.