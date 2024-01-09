Не «нашел кошелек», а «украл кошелек». Случай в Севастополе (еще и зафиксированный камерой наблюдения)

В Севастополе сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в краже кошелька с деньгами. Злоумышленником оказался 39-летний ранее судимый местный житель, который обнаружил в магазине утерянный кошелек и забрал его себе.

В полицию обратился 26-летний житель Москвы с заявлением о пропаже своего портмоне с четырьмя тысячами рублей, 300 долларами США, водительским удостоверением и паспортом. Как оказалось, мужчина потерял кошелек на выходе из магазина, а когда обнаружил пропажу и вернулся обратно, его уже не было. После изучения полицейскими записей с камер видеонаблюдения всем наружным службам была дана ориентировка с внешностью подозреваемого мужчины. Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ППСП ОМВД России по Гагаринскому району задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции, — сообщили в МВД по РК.

В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), ему грозит до 5 лет лишения свободы.