Не нужны мне ваши деньги: более 63 тысяч севастопольцев установили самозапрет на кредиты в 2025 году

На Госуслугах можно установить полную блокировку оформления любых кредитов. Даже если мошенники получат доступ к аккаунту, они не смогут оформить займ — в кредитной истории появится специальная отметка о запрете. По итогам 2025 года в Севастополе услугой воспользовались более 63 000 человек.

В современных условиях защита персональных данных и имущества особенно актуальна. Мошенники используют незаконно полученные данные, подделывают документы, оформляют кредиты и сим-карты на других людей. Поэтому важно заранее принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких, — подчеркнул начальник отдела отраслевого развития связи департамента цифрового развития Василий Суханов.

Также сервис позволяет запретить любые операции с собственностью без личного присутствия. Никакие доверенности или электронные подписи не помогут злоумышленникам продать или переоформить жилье.

Дважды в год можно бесплатно проверять свою кредитную историю. Сервис позволяет увидеть все запросы, одобренные и отклоненные заявки, а также отследить возможные мошеннические действия.

Предоставление услуг в электронном виде осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя